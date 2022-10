UE : des promesses pour séduire Belgrade

La présidente de la Commission européenne promet à Belgrade 165 millions d'euros de subventions pour faire face à la crise énergétique.

Ursula von der Leyen a également assuré que l'Europe resterait "le principal partenaire politique et économique" de la Serbie et visité une interconnexion gazière entre la Serbie et la Bulgarie.

"Ce que nous voulons, ce n'est pas seulement que le gaz circule de la Bulgarie vers la Serbie : ce projet sera un pas de plus pour nous rapprocher les uns des autres. Il ouvrira le marché serbe du gaz à la diversification. Il améliorera la sécurité énergétique de la Serbie", s'est-elle engagée.

Les travaux se déroulent dans le cadre des efforts de diversification des fournisseurs d'énergie et devraient être achevés d'ici douze mois.

Dans son marathon diplomatique à travers les Balkans, avant d'arriver à Belgrade, Ursula von der Leyen avait fait étape en Bosnie-Herzégovine.

La présidente de la Commission a appelé les autorités bosniaques à se saisir de l'opportunité de leur candidature à l'UE pour arriver à surmonter les divisions nationales et religieuses qui minent toujours la région.

Ursula von der Leyen a également rappelé que l'Union européenne consacrait 500 millions d'euros pour le développement des énergies renouvelables dans les Balkans.