Politique zéro Covid : à travers le pays, des manifestants chinois exigent davantage de libertés

De plus en plus de Chinois en ont assez de la politique du zéro Covid et descendent dans la rue pour exiger davantage de libertés et la fin des confinements à outrance.

À Shanghai, plusieurs centaines de personnes sont descendues dans la rue en brandissant les fleurs blanches et des feuilles de papier, les symboles de la protestation contre la censure.

Chose rare, certains manifestants ont scandé des slogans appelant Xi Jinping à la démission et s'en prenant au Parti communiste.

Shanghai est la capitale économique de la Chine et au début de l'année la ville a été soumise à un confinement strict de deux mois.

D'autres manifestations se sont déroulées dans le pays. Notamment à l'université Tsinghua à Pékin, où des étudiants ont crié qu'ils ne voulaient "pas de tests PCR", qu'ils voulaient "de la nourriture" et que "la liberté" triompherait.

D'autres protestations ont également eu lieu à Xian, Wuhan, Canton et Urumqui.