Commerce et technologie : volonté de convergences à Washington, mais peu d'avancées

L'Europe et les Etats-Unis ont assuré lundi, à l'issue de discussions commerciales près de Washington, vouloir aller plus loin dans la coopération et la transparence sur les nouvelles technologies, mais ont fait peu d'annonces concrètes à ce stade.

Des délégations des deux premières économies mondiales se sont retrouvées lundi sur le campus de l'Université du Maryland, dans la banlieue de Washington, pour une troisième réunion dans le cadre du Conseil pour le commerce et les technologies (TTC).

Ils ont notamment annoncé la création d'une initiative transatlantique en faveur d'un commerce soutenable, qui doit permettre de "soutenir la transition vers une économie bas carbone" et "augmenter les investissements et échanges transatlantiques", selon le communiqué commun.

Le TTC avait été lancé par le président américain Joe Biden et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en juin 2021. Les discussions ont rassemblé le secrétaire d'Etat Antony Blinken, la ministre du Commerce Gina Raimondo et l'ambassadrice au Commerce Katherine Tai côté américain, et côté européen, les commissaires Valdis Dombrovskis, en charge du Commerce, et Margrethe Vestager, pour la Concurrence.

Mécanisme d'échange d'informations

Les Etats-Unis et l'UE ont par ailleurs annoncé leur volonté d'avancer sur "la mise en place d'un mécanisme d'échange d'informations" sur les soutiens publics accordés au secteur des semi-conducteurs, "afin d'en améliorer la transparence".

Ils ont également dit vouloir travailler sur des normes internationales sur l'intelligence artificielle, et étudier le développement d'une "IA digne de confiance et prenant en compte la gestion des risques" liés.

En revanche, peu d'avancées concernant les discussions relatives au grand plan américain pour le climat et l'emploi (IRA), le sujet qui suscite pourtant des inquiétudes tant à Bruxelles que dans les capitales européennes.

"Nous avons la volonté d'avancer ensemble, pas aux dépens des uns et des autres", a cependant assuré Antony Blinken lors d'une conférence de presse à l'issue des réunions.

De son côté, Valdis Dombrovskis s'est déclaré "plutôt optimiste" quant à l'issue des discussions sur le sujet, qui seront menées pas un groupe de travail particulier entre européens et américains.

Cette déclaration rejoint le sentiment exprimé par le président français Emmanuel Macron lors de sa visite d'Etat à Washington la semaine dernière, durant laquelle il s'est déclaré également "optimiste" quant à la prise en compte des craintes européennes par l'administration Biden

Législation "très difficile"

Côté européen, on reconnaît cependant qu'une évolution éventuelle de la législation sera "très difficile", selon des officiels européens présents sur place.

"Il y a une volonté de prendre en compte nos inquiétudes sans entrer en confrontation", a confirmé à la presse un responsable européen présent sur place, malgré "l'attente d'une réponse plus solide" de la part des Etats-Unis.

Les responsables européens veulent s'appuyer sur les précédentes discussions concernant les semi-conducteurs, pour lesquels la coopération est jugée "très positive". Elles sont ainsi vues comme "un bon point de départ" pour avancer sur les préoccupations liées à l'IRA, a-t-on expliqué de même source.

Les marges de manœuvre américaines sont cependant réduites sur ce texte, entre perte de la majorité démocrate à la Chambre des représentants début janvier, conséquence des élections de mi-mandat, et l'aspect hautement symbolique du plan pour Joe Biden.