Laponie : le pays du Père Noël s'attend à un rebond du tourisme

Après deux années noires marquées par la pandémie, la terre natale du Père Noel brille à nouveau. La Laponie, région la plus au nord de la Finlande se prépare à une saison touristique exceptionnelle. Plus de 63 000 visiteurs sont attendus dans la capitale Rovaniemi.

"C'est une certitude cette saison va battre des records. En décembre c'est déjà le cas, mais aussi probablement en janvier, février et mars. Ce sera une très belle saison pour la Laponie", se réjouit Sanna Kärkkäinen, directrice de "Visit Rovaniemi".

Balades en chien de traineaux, safaris motoneige, les acteurs du tourisme redoublent d'imagination pour attirer les familles et investissent massivement.

Janne Venäläinen travaille pour un tour-opérateur local spécialiste des huskys. Il a vu les effectifs humains et canins de l'entreprise gonfler. "Nous travaillons avec 60 chiens de plus et nous avons maintenant dix salariés et en attendons 2 autres. La saison dernière nous en avions bien moins. Au total, nous avons 140 chiens de courses."

Mais le rêve a un coût, comptez environ 5000 euros la semaine pour quatre personnes