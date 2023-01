L'Allemagne prend le commandement du 1er Groupe maritime permanent de l'OTAN pour 2023

L'Allemagne prend pour 2023 le commandement du 1er Groupe maritime permanent de l'OTAN (SNMG1), l'une des quatre forces navale de réaction immédiate de l'Alliance atlantique.

En 2022, son commandement était assuré par les Pays-Bas. La passation s'est déroulée vendredi entre la Néerlandaise Jeannette Morang et l'amiral allemand Thorsten Marx.

"Après l'invasion de la Russie en Ukraine, cette force a été activée en tant que force opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation" a expliqué Jeannete Morang.

"Elle est maintenant déployée et sa tâche est de dissuader la Russie, d'assurer la cohésion entre les alliés de l'OTAN. Des capacités de combat maritime de l'OTAN sont aussi mises en place pour défendre l'alliance, en cas de besoin" a-t-elle précisé.

Les forces navales permanentes de l'OTAN se répartissent en quatre groupes : les deux groupes maritimes permanents OTAN (SNMG1 et SNMG2) et les deux groupes permanents OTAN de lutte contre les mines (SNMCMG1 et SNMCMG2). Ces quatre groupes font partie de la force de réaction rapide de l'Alliance, la Force de réaction de l'OTAN.