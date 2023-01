Nouvelle-Zélande: des intempéries meurtrières et des dégâts considérables à Auckland

Plusieurs milliers de résidents sont toujours sans électricité et des centaines d'entre eux n'ont toujours pas accès à l'eau. Dans l'ouest d'Auckland, qui fut le plus touché par ces inondations, des bénévoles font tout leur possible pour distribuer de l'eau aux habitants.

"Il n'y a plus d'eau courante depuis plus de trois jours. Hier, nous avons pompé de l'eau pendant quatorze heures pour la distribuer en bouteille aux habitants. Nous faisons de notre mieux pour la communauté", témoigne un bénévole.

De fortes pluies continuent de frapper le Nord de la Nouvelle-Zélande, provoquant des glissements de terrain, des crues soudaines et la destruction de routes. Des zones résidentielles entières ont été inondées et Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande avec 1,6 million d'habitants, reste sous état d'urgence.

Les autorités ont confirmé la mort d'une quatrième personne, porté disparu après avoir été emporté par les eaux dans un village au Nord-Ouest du pays. Et selon les instituts météorologiques, le changement climatique devrait rendre ces épisodes de fortes pluies plus fréquents et plus intenses.