Les secouristes et hôpitaux syriens débordés par les victimes du séisme

Une course contre la montre est engagée pour secourir les victimes du séisme mortel de magnitude 7,8 et ses répliques qui ont secoué le nord de la Syrie et le sud de la Turquie voisine jusqu'à lundi matin.

Les secouristes sont à pied d'œuvre pour tenter de dégager les personnes ensevelies sous les décombres. L'organisation de protection civile des casques blancs syriens a expliqué sur le réseau social Twitter la difficulté de ce travail étant donné l'importance des destructions et la nécessité d'utiliser des machines lourdes pour déplacer les débris.

Rien qu'en Syrie, le bilan provisoire dépasse à cette heure, les 783 morts et plus de 2 280 blessés.

Dans le nord-ouest de la Syrie, Osama Abdelhamid, sa femme et leur quatre enfants ont été transférés dans l'hôpital de Darkouch après l'effondrement de leur immeuble. Ils ont tous des blessures à la tête et sont très marqués par l'événement survenu en pleine nuit : "Dieu merci, nous sommes arrivés à cet endroit où nous avons reçu les premiers soins ; C'est le destin de Dieu ; Le bâtiment était un bloc de 4 étages. Personne n'a survécu aux trois étages. Je suis un survivant, grâce à Dieu.", témoigne Osama Abdelhamid avec beaucoup d'émotion.

L'hôpital Al-Rahma se trouve dans une zone contrôlée par le rebelles anti-régime. La population syrienne est déjà très affectée par des années de guerre. Des combats qui ont fragilisés de nombreuses infrastructures. Comme la Turquie, la Syrie a demandé de l’aide internationale.