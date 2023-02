L'ancien diplomate Nikos Christodoulides remporte la présidentielle à Chypre

L'ancien chef de la diplomatie Nikos Christodoulides est donné vainqueur dimanche de l'élection présidentielle de Chypre, d'après les sondages de sortie des urnes. Il remporterait le suffrage avec un score compris entre 50.5 et 53.5% des votes. Le taux de participation était d'environ 72%.

Le candidat était opposé au second tour à un autre diplomate, Andreas Mavroyiannis, lors d'un scrutin centré essentiellement sur le thème de la lutte contre l'inflation et la corruption. La hausse des prix de l'énergie et de la nourriture reste en tête des préoccupations des Chypriotes, avec une inflation qui a atteint presque 11% en 2022.

Le futur chef de l'Etat sera aussi appelé à relancer les pourparlers de paix à l'arrêt depuis 2017. L'île de Chypre est divisée depuis l'invasion par la Turquie en 1974 de son tiers nord et la République de Chypre n'exerce son autorité que sur la partie sud de l'île.