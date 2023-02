"Superpower", le film de Sean Penn sur Volodymyr Zelensky, ovationné à la Berlinale

Le réalisateur et acteur américain Sean Penn a présenté "Superpower" ce vendredi à la 73e édition de la Berlinale. Ce documentaire a été tourné au plus près du président ukrainien, comédien dans une autre vie, juste au moment du début de l'offensive de Moscou il y a un an.

Du jour au lendemain, Volodymyr Zelensky a été deux personnages complètement différents ", a observé Sean Penn dans un entretien au magazine Variety cette semaine à propos de l'impact de l'invasion.

"Superpower", coréalisé avec Aaron Kaufman, a reçu une standing-ovation.

Rentrant d'un séjour à Kyiv, Sean Penn, ému, a témoigné sur scène de l'état d'esprit des Ukrainiens qui selon lui n'a "pas changé" depuis l'invasion : "leur volonté est simplement renforcée (…) Il y a une extraordinaire solidarité et une unité qui devraient tous nous inspirer", a ajouté l'acteur et réalisateur américain.