D'après des recherches récentes, la qualité de l'alimentation dès le début de la vie revêt une importance majeure dans la préservation - ou l'altération- des capacités cognitives à un âge avancé.

C'est un investissement qui s'avère intéressant à long terme : dès le plus jeune âge, le fait d'avoir des habitudes alimentaires saines pourrait avoir des effets bénéfiques notoires à un âge avancé, et jouer un rôle dans l'évolution des fonctions cognitives, d'après des recherches menées au Royaume-Uni pendant près de sept décennies.

Ces résultats sont issus de la British Birth Cohort de 1946, un panel qui a permis aux chercheurs de s'appuyer sur les données de plus de 3 000 personnes, en étudiant leur régime alimentaire, leurs résultats aux tests cognitifs, ainsi que d'autres facteurs à différents intervalles de la vie, entre 4 et 70 ans.

Premier enseignement : les personnes qui mangent plus de légumes, de fruits, de légumineuses et de céréales complètes, et moins de sodium, de sucres ajoutés et de céréales raffinées tout au long de leur vie, sont celles qui disposent des capacités cognitives les plus élevées au fil du temps.

Parmi les personnes ayant de bonnes capacités cognitives, seuls 8 % d'entre elles ont adopté une alimentation de basse qualité, tandis que 36 % d'entre elles avaient une alimentation très qualitative. En revanche, 58 % des personnes présentant de faibles capacités cognitives avaient une alimentation de mauvaise qualité, et 7 % une alimentation de haute qualité.

"Cela suggère que les apports alimentaires au début de la vie peuvent influencer nos décisions alimentaires plus tard dans la vie, et que les effets cumulatifs de l'alimentation au fil du temps sont liés à la progression de nos capacités cognitives globales", affirme Kelly Cara, qui a travaillé sur l'étude en tant que chercheur en nutrition à l'université Tufts aux États-Unis .

Kelly Cara a présenté les premiers résultats de l'étude, qui n'a pas encore fait l'objet d'une publication, lors de la conférence annuelle de l'American Society for Nutrition à Chicago.

Des recherches antérieures démontrent que les premières années de l'enfant sont déterminantes pour le développement cognitif, et que la nutrition joue un rôle majeur dans ce processus.

Les résultats soulignent également l'influence à long terme de l'alimentation, étant donné que les changements cérébraux qui aboutissent au déclin cognitif et à la démence peuvent commencer des années, voire des décennies avant que les premiers signes n'apparaissent, indique Boushra Dalile, chercheuse à la KU Leuven, en Belgique, qui étudie le lien entre nutrition, stress et microbiote.

Les capacités cognitives tendent à s'améliorer jusqu'à un âge médian, mais déclinent après 65 ans environ.

"Le régime alimentaire doit être modifié pendant une période prolongée pour observer de réels effets, et peut-être atténuer ceux liés au vieillissement", poursuit Boushra Dalile.

Ces résultats soulignent le rôle qu'une alimentation saine pendant l'enfance peut avoir sur le bien-être des personnes. D'où la nécessité d'accorder une attention particulière à la qualité des aliments prodigués au sein des foyers, mais aussi dans les crèches et les écoles, au cours de la petite enfance.