The Cube : des vidéos trompeuses sur les manifestations en France devenues virales

Ce mardi marquait la 10ème journée de mobilisation en France contre la réforme des retraites du président Emmanuel Macron. Des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans la rue pour exprimer leur colère après que le gouvernement a fait passer sa loi sans vote au Parlement en ayant recours à une clause constitutionnelle spéciale.

Depuis le début de la mobilisation, de violents affrontements entre les manifestants et la police ont été signalés et de nombreuses vidéos d'altercations sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Le Cube s'est penché sur les vidéos les plus partagées récemment en ligne pour voir lesquelles sont vraies et lesquelles sont trompeuses.

Commençons par cette première vidéo partagée des milliers de fois sur Twitter. Elle prétend montrer la Gendarmerie nationale en train de s'interposer entre forces anti-émeute et manifestants et disant aux policiers que leurs méthodes sont trop violentes.

Même un homme politique français de gauche, Bastien Lachaud, a retweeté cette vidéo en disant : "Les gendarmes eux-mêmes ont honte du comportement violent de la brigade de la Brigade de répression de l'action violente motorisée et sont contraints de les recadrer. Vite la dissolution de cette bande néfaste." Cependant, nous avons trouvé la vidéo originale sur YouTube. Elle date en fait de juin 2020 et montre en fait une manifestation organisée contre les violences policières en France. Rien à voir donc avec les récentes manifestations contre la réforme des retraites.

Ensuite**, la seconde vidéo,** également massivement partagée sur les réseaux sociaux, a suscité la stupéfaction de milliers de personnes à travers le monde.

Elle est censée montrer des clients en train de manger paisiblement leur pizza alors qu'un feu brûle en arrière-plan. Cette vidéo est réelle. Elle a été filmée lors d'une manifestation récente, mais pas à Lyon, comme le prétend le tweet initial. Le journal français Libération a découvert qu'elle avait été filmée à Saint-Étienne, dans le centre-est de la France, le 20 mars, pas très loin de Lyon. Le propriétaire du restaurant a déclaré aux médias français que les clients étaient calmes car les pompiers avaient déjà commencé à éteindre le feu à l'extérieur.