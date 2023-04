La Corée du Nord tire un missile balistique, le Japon ordonne l’évacuation à Hokkaido

Par Euronews avec AFP

Le bruit strident des sirènes dans les rues de Sapporo. Ce jeudi matin, les habitants de l'île de Hokkaïdo au Nord du Japon ont dû être évacués d'urgence, après le tir d'un missile balistique nord-coréen dans leur direction.

Le projectile s'est finalement écrasé loin des eaux territoriales japonaises... Mais Tokyo craint que Pyongyang ne teste de nouveaux types d'armes, plus difficile à détecter et dénonce "une provocation scandaleuse". Hirokazu Matsuno, porte-parole du gouvernement japonais, a déclaré lors d'une conférence de presse: "ce tir est un outrage de plus dans la provocation envers l'ensemble de la communauté internationale. La série d'actions de la Corée du Nord, y compris les lancements répétés de missiles balistiques, menace la paix et la sécurité du Japon, de la région et de la communauté internationale, et est absolument inacceptable."

Plusieurs centaines de kilomètres plus loin, à la gare de Séoul, ces nouveaux tirs effectués par la Corée du Nord n'est pas une surprise... Les Sud-Coréens sont même en colère. "Cela ne devrait pas être toléré par la communauté internationale. Il doit y avoir des sanctions plus fortes" affirme Park Young-kwon, habitant de Séoul.

"Je ne soutiens pas le développement nucléaire de la Corée du Nord, mais je comprends pourquoi ils n'abandonneront pas - c'est tout ce qu'ils ont", commente Na In-hye, étudiante en histoire et sociologie urbaine.

Les États-Unis ont "fermement condamné" les tests menés par la Corée du Nord. Selon eux, ce tir serait le dernier d'une série d'essais d'armes interdites menés par Pyongyang, qui a déjà tiré plusieurs de ses missiles balistiques intercontinentaux les plus puissants cette année.