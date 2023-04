Au Soudan, état major et FSR rejettent toute négociation

Par Euronews avec AFP

L'armée soudanaise a exclu toutes négociations avec les Forces de soutien rapide, tant que celles-ci ne se seront pas rendues. Cette déclaration de l'état major de Khartoum intervient quelques heures après la nouvelle tentative de cessez-le-feu, demandé par l'ONU pour fêter la fin du Ramadan.

Les Nations Unies et la ligue arabe craignent d'autres victimes. "Selon les derniers rapports, 330 personnes sont mortes et près de 3 200 personnes ont été blessées depuis le 15 avril à la suite de combats entre le gouvernement et les groupes armés à Khartoum et dans d'autres États, dont le Darfour" a déclaréDr. Ahmed Al-Mandhari, directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale.

Ces combats font suite à des semaines de rivalité entre les deux généraux, qui ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2021, et mit fin à la transition démocratique soudanaise.

Ces 5 derniers jours, des milliers de personnes ont fui le pays, y compris des militaires. Le Tchad voisin a déclaré qu'il avait hébergé plus de 300 soldats qui avaient quitté le Soudan après le début des combats.