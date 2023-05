Mondiaux de judo : la famille Abe en or, deux Français en bronze

Par Euronews

Deuxième journée des Mondiaux de judo à Doha ce lundi, avec les catégories -52 kg et -66 kg.

La deuxième journée des Mondiaux de judo de Doha a débuté par la cérémonie officielle d’ouverture de l’évènement. Celle-ci a été menée par le président de la Fédération internationale de judo Marius Vizer, le président de la Fédération de judo du Qatar Khalid Al Attiyah et le président du comité d'organisation, Joaan Bin Hamad Al Thani.

Les discours ont été suivis d’un spectacle mettant en valeur l’histoire et les traditions du Qatar.

Uta Abe et Hifumi Abe pour un doublé familial historique

En –52 kg, la championne du monde et championne olympique en titre Uta Abe a assumé son statut de favorite tout au long de la journée. La Japonaise a impressionné en réalisant de superbes mouvements.

De l’autre côté du tableau, la jeune Diyora Keldiyorova est parvenue à hisser en finale, déterminée à s’imposer sur la scène mondiale. L'Ouzbèke, très offensive, a enchaîné les waza-ari-awasete Ippon.

Diyora Keldiyorova a ensuite tout donné pour créer l’exploit mais Uta Abe, sereine, s’est imposée en parvenant à maintenir son adversaire au sol. La Japonaise devient ainsi pour la quatrième fois championne du monde, une performance rare.

Le président du Comité national olympique du Qatar, Joaan Bin Hamad Al Thani a remis les médailles.

"Bien sûr que je suis très heureuse, parce que je savais que je pouvais gagner avec mon frère, c’est un très grand jour pour nous", a déclaré Uta Abe.

Hifumi Abe, le frère d’Uta, a dû batailler pour monter sur la plus haute marche podium, en -66 kg. Face à lui en finale, un autre Japonais, son plus grand rival Joshiro Maruyama. Le redoutable gaucher, spécialiste du Tomoe-nage et du Uchi-mata est le dernier à avoir battu l’actuel champion du monde et champion olympique.

Les deux adversaires se connaissent parfaitement. Leur finale, intense, a donnée lieu a plus de six minutes de Golden score. Mais c’est bien Hifumi Abe qui a fini par s’imposer, une fois de plus. Comme sa sœur Uta, il décroche son 4e titre de champion du monde.

Les médailles ont été remises par le vice-président du CNO du Qatar, Thani Al Kuwari.

"J’étais heureux de voir ma sœur s’imposer, cela m'a motivé même si j’ai l'habitude de la voir gagner avant mes combats. Je me sentais bien et j’ai été performant", a déclaré Hifumi Abe.

Une journée magique pour une famille Abe en or à Doha.

Deux Français en bronze

Après la médaille d'argent de Shirine Boukli en -48 kg lors du premier jour de compétition, une autre Française, Amandine Buchard, est montée sur le podium en -52 kg. Cette dernière a décrocher le bronze, tout comme Walide Khyar en -66 kg.