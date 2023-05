Ukraine : les forces russes ont lancé sur Kyiv une frappe aérienne d'une "intensité exceptionnelle"

Par Euronews avec EFE

"Cette fois, l'ennemi a lancé une attaque complexe (...) en utilisant des drones, des missiles de croisière et probablement des missiles balistiques", a déclaré le chef de l'administration militaire de Kyiv pour qui cette attaque nocturne "était exceptionnelle par sa densité".

L'armée russe a lancé dans la nuit une nouvelle attaque sur Kyiv la huitième depuis le début du mois, d'une "intensité exceptionnelle", selon l'administration militaire de la capitale ukrainienne.

"Cette fois, l'ennemi a lancé une attaque complexe (...) en utilisant des drones, des missiles de croisière et probablement des missiles balistiques", a déclaré mardi Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de Kiev.

L'attaque nocturne "était exceptionnelle par sa densité", car il s'agissait du lancement du plus grand nombre de missiles dans le laps de temps le plus court jamais enregistré, a ajouté Serhiy Popko.

Selon des informations préliminaires, "la grande majorité des cibles ennemies dans l'espace aérien de Kiev ont été détectées et détruites" par l'armée ukrainienne.

Les bombardements ont touché des bâtiments dans les districts de Solomyanskyi, Shevchenkivskyi, Svyatoshynskyi, Obolonskyi et Darnytskyi. Les dégâts les plus importants ont été signalés dans le district de Solomyanskyi, où un incendie s'est déclaré dans un bâtiment non résidentiel, touchant plusieurs voitures dans la zone et blessant au moins trois personnes, a confirmé le maire de Kiev, Vitalii Klitschko.

Des morceaux d'un autre missile, qui aurait été intercepté par les forces ukrainiennes, sont tombés sur le zoo de la ville, dans le district de Shevchenkivskyi, où les dégâts sont encore en cours d'évaluation.

Ce nouveau bombardement intervient après le retour au pays du, Volodymyr Zelensky, qui a effectué ces derniers jours une tournée internationale qui l'a conduit en Italie, au Vatican, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Le président ukrainien a reçu des garanties sur un soutien militaire accru, alors que Kyiv prépare a contre-offensive contre les forces russes.