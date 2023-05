Élections législatives en Grèce : le taux de participation est de 48.76 % à 15h30

16:35

Le Premier ministre, Kyriákos Mitsotákis, a voté aujourd'hui aux alentours de midi. "Les élections sont la célébration de la démocratie. Et aujourd'hui, nous votons pour notre avenir. Pour de meilleurs salaires, des emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Pour un système de santé plus efficace, pour une société avec moins d'inégalités, pour une patrie plus forte. Bon vote à tous !" a t'il déclaré sur les réseaux sociaux à la sortie des bureaux de vote.