Assaut du Capitole : 18 ans de prison pour le chef d'une milice d'extrême-droite

Par Euronews avec AFP

L'Américain Stewart Rhodes écope de la plus lourde peine prononcée jusqu'à maintenant pour l'émeute du 6 janvier 2021.

Cet ancien militaire de 57 ans est le chef d'une milice d'extrême-droite, les "Oath keepers". L'enquête a démontré qu'il avait acheté des armes et de l'équipement afin de bloquer la proclamation de la victoire électorale de Joe Biden.

S'il n'est pas entré lui-même dans le Capitole, il dirigeait ses hommes à l'intérieur par radio, "comme un général sur le champs de bataille" ont estimé les jurés.

Mais pour ses avocats, Stewart Rhodes était à Washington ce jour-là seulement pour assurer la sécurité de la manifestation des partisans de Donald Trump. "Nous n’étions pas là pour bloquer la certification des résultats, nous n’avions pas projeté d’entrer dans le Capitole, s'est-il défendu.

Le 6 janvier 2021, environ 2000 manifestants s'étaient réunis à l'appel de Donald Trump pour contester le résultat de l'élection présidentielle. Plus de 1000 personnes ont été arrêtées dans l'enquête sur cette émeute et près de 300 ont été condamnées à des peines de prison. La plus lourde pour le moment était de 14 ans.

Dix militants de groupuscules d'extrême-droite (les "Oath Keepers" et les "Proud Boys") ont été jugés coupables de "sédition". Hier, le leader des "Oath Keepers" de Floride, Kelly Meggs, a lui aussi été condamné.

Stewart Rhode a provoqué la justice lors de son procès en prétendant être un prisonnier politique, ce que le juge a clairement démenti : "vous n'êtes PAS un prisonnier politique. Vous êtes ici parce que douze jurés (...) vous ont jugé coupable de sédition, l'un des crimes les plus graves qu'un Américain puisse commettre."

L'émeute a fait cinq morts, dont un policier, et des centaines de blessés.