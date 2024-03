Pourquoi les habitants de Malaga se battent contre le surtourisme ?

Des millions de vacanciers visitent chaque année la Costa del Sol et Málaga, l'une de ses destinations les plus populaires.

Les habitants de Málaga sont frustrés par l'afflux croissant de touristes et expriment désormais leurs sentiments en termes clairs.

Le centre de la ville espagnole a été frappé par une vague d'autocollants, apposés sur les murs et les portes, avec des slogans exprimant aux visiteurs ce que les habitants pensent d'eux.

Si vous vous promenez dans les rues de Málaga, vous verrez ces autocollants, qui vont de l'insignifiant "c'était ma maison" (antes esta era mi casa) à "c'était le centre-ville" (antes esto era el centro), en passant par "rentre chez toi" (a tu puta casa) et "pue le touriste" (apestando a turista).

Malaga devient de plus en plus populaire grâce aux investissements récents des entreprises et au climat agréable. Jonas Denil via Unsplash

Pourquoi les habitants de Málaga sont-ils si irrités par les touristes ?

La ville de la Costa del Sol est depuis longtemps une destination populaire pour les visiteurs, grâce à son climat ensoleillé et à son coût de la vie relativement bas. Toutefois, elle est récemment devenue une destination encore plus recherchée par les vacanciers et les nomades numériques.

De nombreux habitants en ont tout simplement assez. Dani Drunko, propriétaire d'un bar, dirige un établissement très fréquenté à Málaga appelé le Drunkorama. Il a lancé l'initiative des "autocollants", en faisant imprimer et afficher dans toute la ville les phrases anti-tourisme préférées que lui ont données les habitués du bar.

S'adressant à un journal local, "Diario Sur", Dani Drunko a expliqué qu'il avait lancé cette campagne après avoir été "mis à la porte" de la maison dans laquelle il vivait depuis dix ans.

Il affirme que le propriétaire a refusé de négocier le loyer ou même de lui vendre la propriété. La raison ? Ils voulaient en faire une location à court terme pour les touristes.

"Il y a beaucoup de battage médiatique parce que les habitants sont fatigués de la situation. J'ai juste suggéré l'idée des phrases d'accroche, j'ai offert l'étincelle, et maintenant d'autres se sont joints à moi", confie Dani Drunko à Diario Sur.

"Le centre-ville de M__á__laga se dégrade depuis longtemps, à tel point que si, par exemple, quelque chose se casse dans mon bar, je n'ai pas de quincaillerie sous la main pour acheter quoi que ce soit, car le touriste qui vient n'a pas besoin d'acheter des vis", ajoute-t-il.

Dani Pérez, un homme politique local, s'est rendu sur X - anciennement Twitter - pour ajouter sa voix au mécontentement croissant.

"Vous vous promenez dans les rues de M__á__laga et il est pratiquement impossible de trouver un immeuble résidentiel qui n'a pas de boîte à clé pour les locations touristiques", écrit-il, accusant ensuite le maire de la ville, Paco de la Torre, de "ne pas lever le petit doigt pour les habitants de M__á__laga" et de "les expulser de la ville où ils sont nés".

En novembre dernier, un journaliste local du site d'information, "The Local Spain" a rapporté que Málaga était "définitivement plus occupée qu'avant pendant la basse saison", tout en confirmant l'existence de boîtes à clé "partout" et en commentant que les prix des restaurants avaient connu d'énormes hausses au cours des derniers mois.

Qu'est-ce qui rend Málaga si populaire auprès des visiteurs étrangers ?

La Costa del Sol, où se trouve la ville de Málaga, est extrêmement populaire auprès des touristes depuis des années. En 2023, un nombre record de 14 millions de vacanciers espagnols et étrangers s'y sont rendus, et un bon nombre d'entre eux ont décidé d'y élire domicile.

La ville est également célèbre pour son architecture remarquable. Joel Casey via Unsplash

Des données récentes de l'Institut national de la statistique espagnol (INE) montrent que huit nouveaux résidents sur dix s'installant à Málaga sont actuellement des étrangers.

Ce ne sont pas seulement les individus qui changent le visage de la ville. Quelque 630 entreprises technologiques, dont Google, ont ouvert des bureaux à Málaga, la transformant en une quasi-Silicon Valley de l'Europe.

Cela a eu pour effet d'attirer des milliers de travailleurs à distance et de nomades numériques internationaux, attirés par la combinaison enivrante d'un environnement de travail agréable et d'un climat chaud.

Les habitants de Málaga, quant à eux, estiment qu'il y en a assez et qu'ils se sentent exclus et aliénés par rapport à leur propre ville.

Quelles sont les autres destinations européennes qui ont lutté contre le surtourisme ?

Au début du mois de mars, les îles Canaries, un territoire espagnol, ont vu apparaître des graffitis ordonnant aux touristes de "rentrer chez eux".

Avec leur soleil et leur climat chaud toute l'année, les Canaries sont une destination toujours très prisée des visiteurs étrangers, et le tourisme est considéré comme la principale source de revenus du groupe d'îles.

L'une des îles les plus populaires, Tenerife, a récemment déclaré un état d'urgence concernant l'eau. En effet, certaines zones touristiques consomment jusqu'à six fois plus d'eau que les zones résidentielles, ce qui exerce une pression sur des réserves essentielles pour l'eau potable et l'agriculture.

En février, à Gran Canaria, l'île voisine, des murs ont été marqués du message "touristes et nomades numériques rentrez chez vous", ce que le journal "Canarian Weekly" a qualifié de "tourismphobie".

En août dernier, sur l'île des Baléares, Majorque, des habitants ont installé de faux panneaux le long de plusieurs plages, sur lesquels on pouvait lire : "Attention aux méduses dangereuses !", "Attention aux méduses dangereuses" et "Attention aux chutes de pierres".

Rédigés en anglais, les panneaux comportaient également, en petits caractères, des explications en catalan informant les habitants que les avertissements n'étaient pas réels. Au lieu de cela, le texte se lisait comme suit : "Le problème n'est pas la chute de pierres, mais le tourisme de masse" et "plage ouverte sauf pour les étrangers (guiris) et les méduses".

Le surtourisme n'est pas seulement un problème dans les territoires espagnols.

De nombreux pays européens ont mis en place des taxes touristiques, notamment Venise, qui a également interdit aux bateaux de croisière de pénétrer dans son réseau de canaux menacé.

À Amsterdam, les autorités et les habitants tentent depuis des mois d'inciter les touristes ivres - principalement britanniques - à rester à l'écart. À Kyoto, au Japon, les routes ont été fermées pour éviter que la ville ne devienne un "parc à thème".

D'autres destinations touristiques de premier plan supplient les touristes de ne pas s'y rendre, car nombre d'entre elles n'ont tout simplement pas les infrastructures nécessaires pour les accueillir.

Hawaï figure sur la liste des destinations préférées de nombreuses personnes, mais continue de souffrir d'une pénurie de personnel hôtelier, de routes encombrées et de temps d'attente de 90 minutes dans les restaurants, alors que les touristes continuent d'arriver en masse.

Alors que le problème semble être mondial, c'est l'Espagne qui mène la lutte au niveau local.

L'année dernière, à Barcelone, des graffitis indiquaient : "Nous crachons dans votre bière. Santé !". Pourtant, les touristes continuent d'affluer.

Euronews Travel a contacté l'office du tourisme de Malaga pour obtenir un commentaire, mais n'a pas encore reçu de réponse.