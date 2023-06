L'implosion du sous-marin Titan met en lumière le manque de réglementation pour les submersibles

Par JUAN CARLOS DE SANTOS

En général, en haute mer, les submersibles ne sont soumis à aucune règle ou réglementation.

L'implosion du sous-marin touristique Titan est un défi pour la sécurité de ce type de navire dans les eaux internationales où la réglementation est minimale selon les experts. En général, en haute mer, les submersibles ne sont soumis à aucune règle ou réglementation.

"Lorsque vous opérez dans ces eaux, les navires sont généralement réglementés, explique Salvatore Mercogliano, professeur associé d'histoire à l'université de Campbell et professeur adjoint à l'académie de la marine marchande américaine. Les navires doivent entrer et sortir du port. Ils doivent être enregistrés auprès des pays et être classés. Mais un submersible lancé depuis l'arrière d'un navire ne l'est pas. Et c'est là la zone grise, le type d'ambiguïté dans lequel Ocean Gate a opéré".

Une ambiguïté grâce à laquelle, par exemple, l'entreprise n'a pas enregistré l'appareil. Toutefois, selon le professeur Thomas Schoenbaum, professeur à la faculté de droit de l'Université de Washington et expert en droit maritime, il est faux de dire qu'OceanGate n'a pas été obligé de se conformer à la législation américaine.

"Le droit américain comporte une loi de 1993 sur la sécurité des navires à passagers, qui est assortie de règlements. Et la réglementation la plus importante est que le submersible doit avoir été certifié pour la sécurité avant l'aventure commerciale", explique Thomas Schoenbaum.

Selon les experts, la clé pour éviter que cela ne se reproduise est d'inclure une réglementation internationale et des organismes indépendants pour certifier ce type d'appareil.

"Je pense que s'il y avait des sociétés de classification et des règles en place, ajoute Salvatore Mercogliano, il y aurait une inspection beaucoup plus vigoureuse de ce submersible"

"Une société de classification indépendante devrait examiner l'embarcation et déterminer à l'avance avant qu'elle n'entreprenne tout transport de passagers, conseille Thomas Schoenbaum. Elle aurait dû entreprendre une enquête de sécurité, y compris sur la résistance des métaux".

Et même si la contrepartie pour les compagnies est un coût plus élevé. Après cette tragédie, il est démontré que la certification est le seul moyen de survie d'un tourisme d'aventure qui a navigué en eaux troubles.