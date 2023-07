Allemagne : des militants climatiques perturbent le trafic aérien de deux aéroports

Par Euronews avec AFP

Des militants climatiques du mouvement "Dernière Génération" ont collé leurs mains sur le tarmac des aéroports allemands de Hambourg (nord) et de Düsseldorf (ouest) jeudi matin, provoquant de fortes perturbations du trafic.

Des militants écologistes ont perturbé ce jeudi matin le trafic des aéroports de Düsseldorf et de Hambourg en Allemagne. Ils ont collé leurs mains sur le tarmac pour protester contre l’inaction climatique du gouvernement.

Résultat : des retards de vols prévus toute la journée. À Hambourg : 17 décollages et 19 atterrissages ont été annulés. Le trafic n’a pu reprendre qu’après l’intervention des forces de l’ordre. Les aéroports de Düsseldorf et de Hambourg sont respectivement les quatrième et cinquième plus importants du pays.