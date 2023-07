L'armée ukrainienne a perdu environ 20 % de son armement selon le NYT

Par Euronews avec AFP

Les combats font toujours rage en Ukraine, alors que les forces armées de Kiev ont reçu des armes à sous-munitions de la part de Washington.

L'armée ukrainienne a perdu environ 20 % de son armement et de ses véhicules, depuis le début de la contre-offensive selon le New York Times. Des pertes importantes, qui pourraient être à l'origine des difficultés que les soldats rencontrent sur le front, et pourraient pousser l'état-major à repenser leur stratégie.

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui acceuillait samedi le Président Sud-Coréen Yoon Suk Yeol à Kyiv, a souligné l'importance de l'aide étrangère pour reconquérir les territoires occupés par la Russie : "alors que la rapidité de la fin de la guerre dépend directement du soutien mondial à l'Ukraine, nous faisons tout notre possible pour garantir que ce soutien soit aussi intensif et significatif que possible."

L'Ukraine sera également au centre des discussions du sommet du G20, en septembre prochain à New Delhi. L'Inde, qui se charge de sa préparation, a pourtant déclaré que le Groupe des 20 était une plate-forme économique et n'avait donc pas vocation à commenter des sujets militaires. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le gouvernement de Narendra Modi appelle à la fin des combats, tout en refusant de condamner la Russie.