Carlos Alcaraz sacré à Wimbledon : "Je pense toujours à la balle de match"

Par Euronews

Le prodige espagnol de 20 ans a décroché dimanche son tout premier titre sur le gazon londonien et son deuxième succès en grand chelem après l'US Open. De retour chez lui à Murcie, il est encore sur son nuage.

Le héros de retour chez les siens... Le joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz est rentré chez lui à Murcie dans le sud de l'Espagne, où il a reçu un accueil triomphal après sa victoire en finale à Wimbledon face à Novak Djokovic.

interviewé par la TVE, la télévision espagnole, il dit avoir encore du mal à réaliser ce qu'il vient d'accomplir :

"Je parle avec ma famille, avec mon équipe de tout ce qu'il s'est passé. La vérité, c'est que c'est très, très émouvant. Dans ma tête, je pense toujours à la balle de match, à mon coup droit croisé,quand Djokovic met la balle dans le filet, je me roule par terre. C'est un moment magique que je garderai en mémoire pendant très, très longtemps."

Carlos Alcaraz est devenu le troisième plus jeune vainqueur de l'histoire de Wimbledon. A-t-il l'impression d'avoir marqué l’Histoire ?

"Je ne le prends pas comme ça. Parce que tant que Nadal et Djokovic seront là, ils resteront les références, pour moi, pour le monde entier. Ce sont des légendes. Quand ils partiront, et j'espère dans longtemps, on pourra parler de la nouvelle génération, de la nouvelle ère. Mais pour l'instant, nous devons encore profiter de Djokovic et de Rafa autant que possible."