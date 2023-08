Hongrie : premier jour de festivités au Sziget

Le festival Sziget, l’un des plus importants d’Europe, ouvre ses portes aux plus de 100 000 visiteurs du monde entier attendus cette année.

Le festival entame à Budapest une nouvelle édition qui cherche à retrouver son éclat d'avant la pandémie, avec des performances d'artistes tels que Billie Eilish, Imagine Dragons, Florence x The Machine, Mumford & Sons ou encore la chanteuse néo-zélandaise Lorde.

Le Sziget ("île", en hongrois) a été élu en 2012 et 2015 comme le meilleur festival d'Europe par les European Festival Awards.

Des festivaliers arrivent au Sziget festival (10.08.23). ATTILA KISBENEDEK/AFP or licensors

Le festival, qui se définit comme "l'île de la liberté", accueillera plus de 600 représentations sur 50 scènes du 10 au 15 août, avec des artistes de 62 pays.

L'île d'Óbuda, située dans le 3e arrondissement de Budapest, devient durant ces six jours une "ville" isolée, dont la capacité journalière maximale est de 90 000 personnes, a expliqué l'organisateur de l'évènement.

David Guetta, Sam Fender, Yungblud, Caroline Polach et Foals se produiront sur la scène principale. De son côté, Billie Eilish donne le coup d'envoi de l'étape européenne de sa nouvelle tournée mondiale au Sziget et les organisateurs espèrent que ses fans rempliront mardi le plus grand espace du festival, capable d'accueillir 60 000 personnes.