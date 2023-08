Céréales : accord entre Kiev et Bucarest

Vadim Ghirda/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Port roumain de Constanta, le 21 juin 2022 - Tous droits réservés Vadim Ghirda/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Port roumain de Constanta, le 21 juin 2022 - Tous droits réservés Vadim Ghirda/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Par Euronews avec AFP

Kiev et Bucarest concluent un accord pour faciliter le transit des marchandises et espèrent doubler en le volume des céréales ukrainiennes exportées via la Roumanie.