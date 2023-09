Les forces ukrainiennes ont mené des opérations offensives près de Bakhmout, selon l'ISW

Par Oleksandra Vakulina

Euronews fait le point sur l'état de la contre-offensive ukrainienne, explications en cartes.

"La situation le long de la ligne de front orientale reste difficile et la tâche principale des troupes ukrainiennes est d'assurer une défense fiable et d'empêcher la perte de bastions", a déclaré le commandant des forces terrestres de l'Ukraine.

Oleksandr Syrskyi a ajouté : "l'ennemi n'abandonne pas ses plans pour atteindre les régions frontalières".

Le front sud et l'ouest de la région de Zaporijjia font l'objet de la plus grande attention ces derniers jours, mais examinons de plus près la situation à l'est.

Les forces ukrainiennes ont mené des opérations offensives près de Bakhmout et auraient progressé au cours des derniers jours.

L'état-major ukrainien a indiqué que les forces ukrainiennes avaient remporté un succès partiel dans la direction de Bakhmout et avaient repoussé les forces russes hors de leurs positions au sud de Bakhmout.

Le commandant des forces terrestres ukrainiennes a déclaré que les forces ukrainiennes reprenaient progressivement des positions dans cette zone.

Des blogueurs militaires russes (Russian milbloggers) ont affirmé que les forces ukrainiennes avaient progressé à Klishchiivka, à 6 km au sud-ouest de Bakhmout, au cours des trois derniers jours et qu'elles contrôlaient actuellement la moitié de la localité.

D'autres sources russes ont affirmé le 6 septembre que des combats de position étaient en cours près de Klishchiivka.

Des sources ukrainiennes et russes signalent que l'industrie russe de la Défense est confrontée à des problèmes croissants pour remplacer les fournitures de base, en plus des difficultés connues pour reconstituer ses stocks d'armes de précision.