Objectif : tripler les énergies renouvelables d'ici 2030

Par Euronews avec AFP

Le G20 s'engage à soutenir le triplement des renouvelables d'ici 2030, mais n'appelle pas à une sortie des énergies fossiles.

Les membres du G20 s'engagent à tripler les énergies renouvellables d'ici 2030 et appellent à réduire la consommation de charbon.

PUBLICITÉ

Les défenseurs de l'environnement parlent d'une avancée trop modeste et regrettent que le G2O n'appelle pas à une sortie des énergies fossiles.

Les pays du G20 représentent 80 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Jane O’Malley, chercheuese à l'International Council on Clean Transportation: "Il est vraiment essentiel que nous investissions dans les biocarburants ayant la plus faible empreinte carbone. Les biocarburants avancés de deuxième génération doivent être privilégiées, plutôt que les biocarburants à base de cultures qui entrent en concurrence avec les terres et ont des impacts d'émissions en amont très importants."

Dans ses conclusions, le G20 estime que les investissements dans le domaine du climat doivent "augmenter considérablement".

L'Inde, de son côté, souhaite que les pays riches aillent plus loin pour aider les nations à se protéger des futurs désastres climatiques.