Par Euronews

La journaliste espagnole Isa Balado était en reportage à Madrid lorsqu'un homme s'est approché d'elle et lui a attrapé les fesses.

La journaliste Isa Balado effectuait un reportage à Madrid à propos de commerçants arrêtés pour avoir frappé un voleur qui tentait de les dévaliser.

Elle était en train de réaliser un direct, lorsqu'un homme s'est approché d'elle par derrière, et lui a attrapé les fesses en lui demandant pour quel programme elle travaillait.

"Isa, désolé de vous interrompre, vient-on de vous toucher les fesses ?", lui demande son collègue depuis le studio.

"Oui", répond la journaliste, qui se tourne vers l'homme et lui demande : "Même si vous voulez nous demander pour quelle chaîne nous travaillons, est-ce que vous devez vraiment me toucher les fesses ?"

Le Roumain de 25 ans a d'abord ri et nié avoir fait quoi que ce soit de mal, puis il s'est excusé et a regardé fixement la journaliste, qui l'a supplié de la laisser faire son travail.

La police de Madrid, alertée par l'émission elle-même, a arrêté l'homme pour un possible délit d'agression sexuelle et l'a emmené au Département de la famille et de la femme du quartier général de la police de Madrid.

Ils vont maintenant analyser les images et recueillir les déclarations de l'homme et d'Isa Balado.

Le présentateur de l'émission a déclaré en direct à l'antenne : "Ce type est un idiot" et a demandé au caméraman de faire la mise au point sur l'homme pour qu'il puisse voir son visage.

L'homme n'avait pas bougé après l'agression et se tenait toujours à côté de la journaliste, l'observant alors qu'elle essayait de faire son travail. Lorsqu'elle est partie, l'homme est revenu, cette fois en lui touchant les cheveux.

La chaîne a publié un communiqué dans lequel elle "dénonce toute forme de harcèlement ou d'agression" et exprime son soutien à la journaliste "après la situation absolument intolérable qu'elle a subie".

Plusieurs employés se sont également exprimés pour condamner l'agression.