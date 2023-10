Les voisins d'Israël ne peuvent pas faire face à une arrivée massive de réfugiés (Jordanie)

Par Euronews avec AFP

La chancelier allemand a reçu Abdallah II à Berlin avant son voyage en Israël. Le roi de Jordanie a averti que les voisins d'Israël ne pouvaient pas faire face à un exode massif de Palestiniens.

PUBLICITÉ

Avant son voyage en Israël, le chancelier allemand a accueilli mardi le roi de Jordanie à Berlin dans le cadre d'une campagne diplomatique visant à soulager la crise humanitaire au Proche-Orient.

Alors que Tsahal mobilise ses troupes en vue d'une incursion terrestre contre le Hamas à Gaza, le roi Abdallah II. avertit que les pays voisins ne peuvent pas faire face à des arrivées massives de réfugiés palestiniens : "pas de réfugiés en Jordanie, pas de réfugiés en Egypte. Il s'agit d'une situation de dimension humanitaire qui doit être traitée à l'intérieur de Gaza et de la Cisjordanie, et non de faire reposer le défi palestinien et son avenir sur les épaules d'autres peuples."

Olaf Scholz doit se rendre dans la région pour montrer sa solidarité avec Israël et convaincre ses partenaires d'apporter de l'aide aux Palestiniens : "d__ans notre horreur face à la violence inhumaine du Hamas, il est important de faire la différence. Les Palestiniens ne sont pas le Hamas et le Hamas n'a pas le droit de parler en leur nom. Le peuple palestinien de Gaza est lui aussi victime du Hamas."

Les États-Unis prennent eux-aussi part aux négociations... Le Secrétaire d'Etat Antony Blinken a fait savoir que Joe Biden se rendra dans la région pour rencontrer les dirigeants israéliens et arabes.

Face aux craintes d’une extension du conflit, les ressortissants étrangers quittent Israël et la Cisjordanie. Un bateau transportant des Américains et d'autres évacués est arrivé à Chypre mardi matin.