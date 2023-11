Assassinat ciblé de l'Etat ukrainien contre un député pro-russe, accusé de tortures

Par euronews

Mikhaïl Filiponenko a été "impliqué et a participé à des chambres de torture" pour "prisonniers de guerre et civils" ukrainiens dans la partie occupée de la région de Lougansk, selon Kyiv.

L'Ukraine a revendiqué l'explosion à la voiture piégée qui a coûté la vie au pro-russe Mikhaïl Filiponenko. Ce député était l'un des fondateurs de l'armée séparatiste de Lougansk, en 2014. Mikhaïl Filiponenko a été impliqué et participé à des chambres de torture" pour "prisonniers de guerre et civils" ukrainiens dans la partie occupée de la région de Lougansk, selon les renseignements ukrainiens. Ces derniers ont lancé une menace de "représailles" envers ceux qu'ils présentent comme des" criminels de guerre et des collaborateurs".