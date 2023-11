Théâtre : Poutine sur scène et devant ses juges

Par Euronews

Une pièce cathartique de la dramaturge ukrainienne Sacha Denissova : Poutine devant la Cour pénale internationale. La satire fait salle comble à Sofia, en Bulgarie.

La dramaturge ukrainienne Sasha Denissova est l'auteur de cette pièce où Poutine est jugé par la Cour pénale internationale.

À Sofia, en Bulgarie, le théâtre fait salle comble.

Radena Valkanova interprète sur scène le président russe.

Radena Valkanova, actrice jouant Vladimir Poutine : "Quand le metteur en scène Galin m'a proposé de jouer, je ne savais pas que Poutine serait joué par une femme. "Mais comment ça ?" j'ai dit. Je me disais que ça serati un peu difficile de jouer un homme, je me damandais aussi l'intérêt que cela pourrait apporter. Et puis j'ai compris l'idée et ça c'était comme ça que la pièce avait été pensé."

La pièce s'intitule La Haye, le nom de la ville où siège la Cour pénale internationale.

Ioulian Vergov y joue le rôle du mercenaire Evgueni Prigojine.

Yulian Vergov, acteur jouant Evgueni Prigojine : "Pendant les répétitions, d'abord, nous avions un script prêt, puis le soi-disant « putsch », la marche sur Moscou ou quoi qu'ils l'aient appelé est arrivé, et le lendemain, j'ai demandé à Galin (Stoev) : "Que faisons-nous ? Ça chauffe." Nous avons introduit de nouvelles lignes, il a parlé avec Sasha Denisova, nous avons introduit quelques lignes sur le putsch."

Les auteurs de l'adaptation bulgare de la pièce disent espérer "ouvrir les yeux" du public dans un pays où 30 % sont son favorables à Vladimir Poutine.

Radena Valkanova, actrice jouant Vladimir Poutine : "La pièce est reçue comme nous nous y attendions, avec des opinions très polarisées, mais c'est le but de ce type de théâtre, je pense."