Par Euronews, AFP

Le président ukrainien a précisé lors d'une conférence de presse à Kyiv qu'il n'avait pas encore pris de décision à ce sujet.

L'armée ukrainienne, qui peine à trouver des volontaires, a proposé de mobiliser "450 000 à 500 000 personnes" pour continuer à combattre l'invasion russe, a déclaré mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, tout en précisant qu'il n'avait pas encore pris de décision.

Le commandement militaire "a proposé de mobiliser 450 000 à 500 000 personnes", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Kyiv, ajoutant avoir besoin de "davantage d'arguments soutenant cette idée" car il s'agit d'un "chiffre très important".

"Nos unités manquent de personnel", a déclaré plus tôt le major Oleksandr Volkov, commandant d'un bataillon de la 24ème brigade mécanisée. "Nous avons besoin de jeunes motivés de moins de 40 ans".

C'est précisément l'avantage que la Russie a toujours eu sur l'Ukraine : des effectifs plus importants et la volonté d'envoyer autant d'hommes que nécessaire - qu'ils soient préparés ou non - se battre.

Selon les données de Global Firepower pour 2023, l'armée ukrainienne compte environ 500 000 militaires, dont 200 000 actifs. À titre de comparaison, la Russie compte environ quatre fois plus de militaires actifs - 1 330 900 hommes - et 250 000 réservistes.

"La société d'aujourd'hui a probablement été induite en erreur par certains médias, qui prétendent que tout va bien [pour l'armée ukrainienne], que nous sommes en train de vaincre l'ennemi et que la victoire aura lieu dans un avenir proche", ajoute Oleksandr Volkov. "Mais la situation actuelle n'est pas si simple. L'ennemi est vraiment très fort, très puissant. Et nous faisons tout pour le retenir et le battre".

Malgré des pertes importantes en hommes et en matériel, la Russie a résisté à la contre-offensive de l'Ukraine cet été, et est plutôt confiante pour la suite, comme le prouvent les récents commentaires de Vladimir Poutine sur le conflit.

Un manque de jeunes recrues

Alors que l'Ukraine continue de se battre pour sa liberté et l'intégrité de son territoire, la guerre ne parvient pas à attirer des recrues parmi les civils, déclarent Oleksandr Volkov et d'autres fonctionnaires.

Au début de la guerre, "tout se passait dans l'adrénaline, dans une sorte d'exaltation [...] tout le monde se précipitait pour combattre et il n'y avait pas de problème [de recrutement]", ajoute le lieutenant Igor Prokopiak, commandant d'une compagnie. "Mais avec le temps, cela s'est calmé. Les civils ayant accès aux réseaux sociaux, ils ont découvert le côté terrible et cruel de la guerre. L'adrénaline initiale s'est dissipée, le cerveau s'est réveillé, la peur est apparue et, par conséquent, les gens ont commencé à craindre pour leur vie."

Les autorités remarquent que l'âge moyen des soldats sur le front a augmenté,Oleksandr Volkov affirmant que 40 % de son unité est âgée de 45 ans et plus. Ceux qui sont au front depuis deux ans sont épuisés, et ne peuvent pas être remplacés par manque de nouvelles troupes.

Fin novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le pays allait réformer les pratiques de conscription en collaborant avec des sociétés commerciales de recrutement afin de renforcer sa force de frappe.

Paris et Londres promettent un soutien sans faille

Le Royaume-Uni et la France soutiendront l'Ukraine "aussi longtemps que nécessaire", a déclaré mardi le ministre britannique des affaires étrangères, David Cameron, lors d'une conférence conjointe avec son homologue française, Catherine Colonna.

"Je ne doute pas un instant que Poutine va perdre [la guerre] et il est essentiel qu'il perde".

"Le premier acte a été l'échec cuisant de la Russie à atteindre ses objectifs. Le deuxième acte a été la résistance retentissante des Ukrainiens qui ont repoussé les Russes. Et bien sûr, le troisième acte est plus difficile", ajoute David Cameron. "Le quatrième acte reste à écrire et nous devons veiller à ce qu'il le soit de la bonne manière", conclut-il.

"Nos deux pays, main dans la main depuis le début, travaillent ensemble pour s'assurer que l'agression russe ne soit pas récompensée", déclare Catherine Colonna.

"Nous espérons que cette coopération pourra encore être renforcée", ajoute-t-elle. "Le sort de l'Ukraine est évidemment en jeu, mais aussi la sécurité du continent européen".

Le soutien continu des alliés de l'Ukraine est considéré comme crucial pour la capacité du pays à poursuivre la lutte contre l'invasion russe. L'aide financière et militaire des États-Unis est actuellement bloquée au Congrès, tandis que la semaine dernière, le premier ministre hongrois Viktor Orban a bloqué un programme d'aide de l'Union européenne pour Kyiv.