Rencontre avec les juifs européens qui s'opposent à la guerre d'Israël contre le Hamas

Ayant souffert tout au long de l'histoire, les militants juifs pour la paix ont déclaré à Euronews que les Juifs devraient s'identifier aux opprimés et défendre leurs droits, "quel que soit l'oppresseur".

PUBLICITÉ

"Ce n'est que lorsque les Palestiniens vivront dans la liberté et la dignité qu'Israël connaîtra la sécurité".

Tel est le "grand message" de Marco. Il est le porte-parole de "Na'amod", un mouvement de juifs britanniques qui s'opposent à ce qu'ils considèrent comme la politique d'occupation et d'apartheid d'Israël à Gaza et en Cisjordanie occupée.

Mais Na'amod n'est pas seul.

Dans toute l'Europe, un certain nombre de groupes juifs font campagne pour les droits des Palestiniens et, plus récemment, pour la fin de la guerre entre Israël et le Hamas.

Wieland Hoban, président de "Jüdische Stimme" (Voix juive) en Allemagne, explique à Euronews que ces juifs qui se décrivent comme "progressistes" sont souvent marginalisés de toutes parts.

Ils peuvent être isolés dans les cercles de gauche, où le soutien à la Palestine vire parfois au mépris des voix juives ou à l'antisémitisme.

"Malheureusement, l'amalgame entre le peuple juif et l'État d'Israël est très fort", confie-t-il, et beaucoup de gens ont du mal à comprendre pourquoi des juifs s'opposent aux actions du gouvernement israélien.

Des manifestants participent à une manifestation pro-palestinienne à Londres, le samedi 14 octobre 2023 Kin Cheung/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"Mais il n'y a pas de contradiction inhérente entre le fait d'être juif et celui de soutenir les droits des Palestiniens", ajoute Wieland Hoban.

Traîtres

Pourtant, c'est peut-être de la part de la communauté juive elle-même qu'ils essuient le rejet le plus virulent.

Accusés de "se ranger du côté de l'ennemi", Wieland Hoban note que les membres de la "Jüdische Stimme" ont rompu avec leurs familles depuis le début des combats en octobre.

"On nous traite de pions désemparés, d'idiots utiles ou de juifs qui se haïssent eux-mêmes", explique-t-il, tout en suggérant que les gens ignorent surtout leur groupe parce qu'il "ne correspond pas à des récits faciles".

Les "militants juifs pour la paix" peuvent également être accusés de déshonorer leurs ancêtres qui ont survécu à l'Holocauste. Cependant, Marco affirme que cette tragédie historique est la raison même pour laquelle les juifs devraient protéger les Palestiniens.

Le 14 juillet 2014, une fillette palestinienne est assise sur le mur de la nouvelle école des Nations Unies de Gaza Khalil Hamra/AP

"En raison de notre expérience de l'oppression et de la souffrance, nous devrions nous identifier aux opprimés et défendre leurs droits, quel que soit l'oppresseur", déclare-t-il.

En décembre, l'Afrique du Sud a déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale, alléguant qu'Israël s'était livré à des "actes génocidaires" à Gaza. Israël nie cette allégation.

Ce n'est pas une guerre sainte

Pour certains, y compris des responsables israéliens, palestiniens et occidentaux, la violence à Gaza est présentée comme une guerre religieuse entre juifs et musulmans.

Marco s'est toutefois empressé de contester l'idée que le conflit était sectaire, des groupes comme le sien ayant déformé ce point de vue.

"Les Palestiniens se sont soulevés contre leurs oppresseurs", explique-t-il. "Si leur oppresseur avait été un Japonais, ils se seraient soulevés contre les Japonais. Le fait qu'ils soient opprimés par les Israéliens signifie qu'ils se sont soulevés contre les Israéliens", précise-t-il.

Des centaines de partisans palestiniens et israéliens se rassemblent devant le consulat d'Israël à San Francisco le dimanche 8 octobre 2023 Bronte Wittpenn/ONLINE_YES

Cela ne signifie pas pour autant que la guerre entre Israël et le Hamas n'alimente pas la haine religieuse.

PUBLICITÉ

Le président de "Jüdische Stimme", Wieland Hoban, affirme que les actions de l'État israélien à Gaza alimentent l'antisémitisme.

"Chaque fois qu'il y a une escalade de la violence de la part d'Israël, il y a plus d'incidents antisémites parce que, malheureusement, beaucoup de gens du côté de la Palestine ne séparent pas vraiment Israël de la judéité", affirme-t-il.

L'antisémitisme en Europe a atteint des niveaux inégalés depuis des décennies lors de la dernière vague de violence, tandis que l'islamophobie a également connu un pic.

Connaissant des personnes qui ont été tuées lors de l'assaut du Hamas du 7 octobre et ayant vécu dans un kibboutz près des villages attaqués par les militants palestiniens, Macro a déclaré qu'il pouvait "compatir profondément" au traumatisme ressenti par les Israéliens et les juifs du monde entier.

Toutefois, il a affirmé qu'il était important de replacer la violence dans son contexte.

PUBLICITÉ

"Les Palestiniens subissent l'occupation et l'apartheid depuis plusieurs décennies. S'il est vrai que le 7 octobre a été une perte importante de vies juives et un événement très tragique, il ne s'est pas produit dans le vide", souligne-t-il.

"Continuer à opprimer la population [palestinienne] n'apportera pas la sécurité [à Israël] car cela alimentera la volonté de vengeance et de violence", poursuit-il.

La réfugiée palestinienne Layla Afaneh, 67 ans, pose pour une photo devant un mur peint avec une peinture murale dans le camp de réfugiés de Kalandia, 2014 Muhammed Muheisen/AP

Au cours de l'année écoulée, sous la direction du gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, l'armée et les colons du pays ont mené une campagne intensive de déplacement, de dépossession et de répression violente à l'encontre de la population, note "Jewish Voice for Peace", un groupe basé aux États-Unis.

Avant même qu'Israël ne commence son offensive militaire contre le Hamas, 2023 a été l'une des années les plus meurtrières jamais enregistrées pour les Palestiniens de Gaza et de la Cisjordanie occupée.

L'Occident est complice de tout ce qu'Israël a fait

"Na'amod" et "Jüdische Stimme" sont tous deux politiquement actifs, organisant des manifestations et des actions de protestation au Royaume-Uni et en Allemagne respectivement.

PUBLICITÉ

Affirmant que "l'Occident est complice de tout ce qu'Israël a fait" au cours des dernières décennies, Marco déclare que "Na'amod" veut que Londres mette fin à son soutien à la guerre d'Israël.

Un "rôle important" que joue son organisation dans ce processus est de changer l'attitude de la communauté juive britannique, qui exerce une pression considérable sur le gouvernement pour qu'il soutienne Israël.

Et cela fonctionne, en partie.

Au cours de la décennie, Marco affirme qu'un plus grand espace s'est ouvert au sein de la communauté juive traditionnelle pour des opinions comme la sienne.

Depuis qu'Israël a lancé son offensive à Gaza en réponse à l'attaque du Hamas, qui a tué quelque 1 200 personnes dans le sud d'Israël, le nombre de membres de "Na'amod" et de personnes qui suivent le mouvement en ligne a augmenté.

PUBLICITÉ

"Il est évidemment triste qu'il faille une telle tragédie, mais nous avons vu, lors des précédentes attaques contre Gaza, que cette question devient beaucoup plus présente dans l'esprit des gens", explique Marco.

"Pour beaucoup de juifs, leur opinion commence à changer lorsqu'ils voient la destruction déchirante qui frappe Gaza".

Mais les deux groupes ont déclaré que l'une de leurs activités les plus importantes consistait à créer des espaces pour que les voix palestiniennes et juives se rejoignent.

"Nous ne devrions pas nous laisser berner par l'idée qu'il est dans l'intérêt des juifs d'Europe de défendre l'ethnonationalisme de l'État israélien", affirme-t-il.

"Car si l'on est d'accord avec l'idée qu'une ethnie doit dominer les autres, qui n'ont aucun droit, cela met en danger les juifs et les musulmans d'Europe en tant que minorités".