Première visite de Donald Tusk à Kyiv

Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, est arrivé ce lundi matin à la gare de Kiev. C’est le premier déplacement en Ukraine du nouveau chef du gouvernement libéral et pro-européen et les dossiers au menu de cette visite sont stratégiques.

Le Premier ministre polonais est arrivé ce lundi à Kyiv pour s'entretenir avec Volodymyr Zelensky sur la façon dont la Pologne peut soutenir l'Ukraine face à la Russie, et calmer les tensions autour des exportations des céréales ukrainiennes.

Il s'agit du premier déplacement du nouveau chef de gouvernement polonais dans le pays assiégé. Une occasion pour Donald Tusk de rappeller le soutien de Varsovie à Kyiv.

"Nous investirons dans des entreprises en Pologne et en Ukraine qui produiront et travailleront pour augmenter nos capacités de défense. En Ukraine, en Pologne et dans toute l'Europe. Et ce sera également une activité très rentable pour les deux côtés" a déclaré Donald Tusk lors de la conférence de presse.

Après la réunion, Donald Tusk a rendu hommage aux soldats ukrainiens et assisté aux célébrations de la Journée de l’unité qui marque l'indépendance du pays de son voisin russe.

Située sur le flanc oriental de l’OTAN, la Pologne est l’un des alliés européens les plus fidèles de l’Ukraine. Varsovie a ouvert ses frontières aux réfugiés ukrainiens et fourni aide militaire et humanitaire dès le début de la guerre.