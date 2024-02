Par Euronews avec AP

L'accord du Sénat américain sur les mesures de contrôle des frontières et l'aide à l'Ukraine est tombé à l'eau mardi après le retrait du soutien des républicains. Le président Joe Biden les avait exhorté à "faire preuve d'audace" et à tenir tête à Donald Trump.

"Chaque semaine, chaque mois qui passe sans nouvelle aide à l'Ukraine signifie moins d'obus d'artillerie, moins de systèmes de défense aérienne, moins d'outils pour que l'Ukraine puisse se défendre contre l'assaut russe", déclare mardi le président américain. "C'est exactement ce que veut Poutine." Quelques heures plus tard, les craintes de Joe Biden se réalisent : les élus républicains retirent leur soutien à l'accord du Sénat sur l'aide à l'Ukraine et les mesures de contrôle des frontières.

Pendant des mois, Joe Biden s'était engagé auprès les dirigeants du Sénat sur un plan soigneusement négocié visant à associer des politiques destinées à réduire les passages illégaux à la frontière entre les États-Unis et le Mexique à une aide de 60 milliards de dollars à l'Ukraine. Le projet de loi aurait permis d'envoyer des dizaines de milliards de dollars supplémentaires pour Israël, de l'aide humanitaire aux civils de Gaza et de l'Ukraine.

Mais après le rejet du compromis par les républicains, le président et les dirigeants du Sénat sont désormais bloqués, sans moyen clair de faire avancer l'aide à l'Ukraine par le biais du Congrès. Ils se sont heurtés à un mur d'élus d'opposition, Donald Trump en tête, qui jugent la proposition sur les frontières insuffisante et qualifient le financement de l'aide à l'Ukraine de gaspillage.

Les élus républicains dans le collimateur de Joe Biden

Joe Biden a rejeté la responsabilité de l'échec du projet de loi sur Donald Trump, son probable adversaire républicain lors de l'élection présidentielle de novembre. "Au cours des dernières 24 heures, il n'a rien fait d'autre, me dit-on, que de contacter les républicains de la Chambre des représentants et du Sénat, de les menacer et d'essayer de les intimider pour qu'ils votent contre cette proposition", a déclaré Joe Biden. "On dirait qu'ils cèdent. Franchement, ils doivent au peuple américain de faire preuve de courage et de faire ce qu'ils savent être juste."

Mais les républicains ont largement suivi les souhaits de Donald Trump de rejeter le projet de loi par crainte de voir le président américain prendre à bras le corps la question de gestion de la frontière, considérée comme l'une des plus grandes vulnérabilités politiques. Joe Biden a laissé entendre qu'il ferait du rejet par les républicains des politiques frontalières un thème de campagne. "Je porterai cette question dans le pays et les électeurs le sauront".

Les conséquences de la campagne électorale se répercutent à des milliers de kilomètres de là, en Ukraine. Faute de fonds, le Pentagone n'envoie plus de cargaisons d'armes à Kyiv, au moment même où la guerre - qui entre dans sa troisième année - atteint un point critique. L'Ukraine est confrontée à une pénurie de munitions et de personnel, tandis que la Russie passe à l'offensive et lance des attaques incessantes.

Missiles et drones russes sur l'Ukraine

En Ukraine, la Russie a tiré des missiles de croisière et balistiques ainsi que des drones Shahed de fabrication iranienne mercredi matin, ont rapporté les autorités, tuant au moins trois civils et en blessant dix autres, dont une femme enceinte. Les forces armées ukrainiennes ont déclaré avoir intercepté 44 drones et missiles sur les 64 lancés lors de l'attaque du matin.

Des pompiers s'efforcent d'éteindre un incendie dans un immeuble d'habitation après une attaque russe à Kyiv, en Ukraine, mercredi 7 février 2024. Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Les attaques ont visé au moins trois grandes villes, dont la capitale Kyiv, où le plus haut diplomate de l'Union européenne, Josep Borrell, discutait de l'aide militaire et du soutien financier à apporter à l'Ukraine.

L'attaque a également tué un homme à Mykolaiv, dans le sud de l'Ukraine, où une vingtaine de bâtiments résidentiels et d'infrastructures publiques ont été endommagés, a déclaré le gouverneur de la région, Vitalii Kim.

À Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, une femme de 52 ans a été légèrement blessée lors d'une attaque au missile S-300. Des missiles ont également touché la région de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, où un incendie s'est déclaré, selon des responsables.