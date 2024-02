Guerre Israël-Hamas : une trêve des opérations militaires attendue durant le ramadan selon Joe Biden

Par Euronews avec agences

L'armée israélienne affirme avoir découvert de nouveaux tunnels du Hamas. Le Président américain dit espérer un cessez-le-feu dans l'enclave pour le ramadan.

L'armée israélienne affirme avoir découvert un autre réseau souterrain de ce qu'elle qualifie de "tunnels terroristes" reliant le nord et le sud de la bande de Gaza.

La destruction de ces tunnels était l'un des principaux objectifs de l'armée israélienne. Selon Tsahal, ceux-ci sont utilisés par le Hamas pour déplacer les combattants et les armes à travers l'enclave.

L'armée israélienne a également présenté au cabinet de guerre un plan d'évacuation des civils des zones de combat, malgré les appels internationaux lui demandant d'annuler l'opération.

De son côté, le Croissant-Rouge palestinien a entre-temps réussi à évacuer 24 personnes de l'hôpital d'al-Amal, à proximité de Khan Younis. Depuis le début de l'offensive israélienne à Gaza le 7 octobre, le centre hospitalier était débordé par les arrivées de blessés, et ses réserves de soins et matériel médical étaient de plus en plus basses.

En Cisjordanie occupée, président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a accepté la démission du gouvernement de son Premier ministre. Une décision qui témoigne de la volonté des dirigeants palestiniens, soutenus par l'Occident, d'accepter des réformes, pour reprendre la gestion de la bande de Gaza une fois la guerre terminée.

Le Président américain Joe Biden assure lui qu'Israël cesserait ses opérations militaires contre le Hamas dans la bande de Gaza lors du ramadan si un accord sur les otages est conclu. Des pourparlers sont toujours en cours, soutenus également par l'Egypte et le Qatar.