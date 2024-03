Par euronews avec agences

Nikki Haley, la candidate républicaine, largement battue par Donald Trump lors du Super Tuesday, a finalement annoncé son retrait de la campagne, tout en appelant l'ex-président américain à rallier les électeurs républicains modérés.

Elle n'avait plus le choix. Nikki Haley, 52 ans, a annoncé mercredi suspendre sa campagne présidentielle après avoir été largement battue dans tout le pays lors du Super Tuesday, laissant Donald Trump comme l'unique candidat pour l'investiture républicaine de 2024.

L'ex-ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU n’aurait toutefois pas l’intention de soutenir Donald Trump. Au lieu de cela, elle devrait l’encourager à gagner le soutien de la coalition des républicains modérés et des électeurs indépendants qui l’ont soutenue.

L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, a été la première rivale importante de Donald Trump lorsqu'elle s'est lancée dans la course en février 2023. Elle a passé la phase finale de sa campagne à mettre en garde de manière agressive le Parti républicain contre la réélection de l'ancien président, qui, selon elle, était trop abîmé par le chaos judiciaire ambiant et par des griefs personnels pour vaincre Joe Biden en novembre.

Son retrait des primaires républicaines autorise désormais Donald Trump à se concentrer uniquement sur sa probable revanche face à l'actuel locataire de la Maison Blanche.

L'ancien président est en passe d'atteindre les 1 215 délégués nécessaires pour décrocher l'investiture républicaine plus tard ce mois-ci.

La défaite de Nikki Haley marque un coup douloureux, bien que prévisible, pour les électeurs, les donateurs et les responsables du Parti républicain qui se sont opposés à Donald Trump et à sa politique enflammée de Make America Great Again. Elle était particulièrement populaire parmi les électeurs modérés et ceux qui ont fait des études universitaires, des circonscriptions qui joueront probablement un rôle central dans les élections générales. On ne sait pas vraiment si D. Trump, qui a récemment déclaré que les donateurs de N. Haley seraient définitivement bannis de son mouvement, pourra finalement unifier un parti profondément divisé.

Donald Trump a déclaré mardi soir que le Parti républicain était uni derrière lui, mais dans une déclaration peu de temps après, la porte-parole de Haley, Olivia Perez-Cubas, a déclaré : "l''unité ne s'obtient pas en affirmant simplement : 'Nous sommes unis' ".

Nikki Haley quitte donc la présidentielle de 2024 après être entrée dans l'histoire en tant que première femme à remporter une primaire républicaine. Elle a battu D. Trump dans le District de Columbia dimanche et dans le Vermont mardi.

Les alliés de la candidate notent qu’elle a dépassé la plupart des attentes du monde politique en allant aussi loin même si elle a mis du temps à critiquer directement son ancien patron.

Nikki Haley a clairement indiqué qu’elle ne voulait pas devenir vice-présidente de DonaldTrump ni se présenter sur un ticket tiers organisé par le groupe No Labels. Elle quitte donc la course avec un profil national élevé qui pourrait l'aider dans une future campagne présidentielle.