Le vote au Conseil de sécurité, composé de 15 membres, était de 11 membres pour, trois contre et une abstention.

Alors que jeudi, et pour la première fois les Européens s'étaient enfin accordés pour demander un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la communauté internationale, et les Gazaouis, devront encore patienter pour que cette demande se concrétise.

La Russie et la Chine ont en effet opposé vendredi leur veto à une résolution de l'ONU parrainée par les États-Unis appelant à "un cessez-le-feu immédiat et durable" dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza pour protéger les civils et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire à plus de 2 millions de Palestiniens affamés.

Avant le vote, l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré que Moscou soutenait un cessez-le-feu immédiat, mais il a remis en question le langage de la résolution et a accusé le secrétaire d'État américain Antony Blinken et l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield d'avoir "induit la communauté internationale en erreur" pour "des raisons politisées".

La résolution déclarait qu'un cessez-le-feu était "impératif". Le projet soumis au vote ne faisait aucun lien direct avec la libération des otages pris lors de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, ce qui figurait dans le projet précédent. Mais il soutenait sans équivoque les efforts diplomatiques "pour obtenir un tel cessez-le-feu en lien avec la libération de tous les otages restants".

Le Conseil de sécurité avait déjà adopté deux résolutions sur la détérioration de la situation humanitaire à Gaza, mais aucune n'appelant à un cessez-le-feu.

Fin octobre, la Russie et la Chine avaient déjà opposé leur veto à une résolution parrainée par les États-Unis appelant à des pauses dans les combats pour fournir de l’aide, à la protection des civils et à l’arrêt de l’armement du Hamas. Ils ont déclaré que cela ne reflétait pas les appels mondiaux à un cessez-le-feu.

Les États-Unis, l’allié le plus proche d’Israël, ont opposé leur veto à trois résolutions exigeant un cessez-le-feu, la plus récente étant une mesure soutenue par les Arabes et soutenue par 13 membres du Conseil avec une abstention le 20 février.

La veille, les États-Unis avaient fait circuler une résolution concurrente, qui a subi des changements majeurs lors des négociations précédant le vote de vendredi. Il aurait initialement soutenu un cessez-le-feu temporaire lié à la libération de tous les otages, et le projet précédent aurait soutenu les efforts internationaux en faveur d'un cessez-le-feu dans le cadre d'un accord sur les otages.

Le vote de vendredi eu lieu alors que le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken entame sa sixième mission urgente au Moyen-Orient depuis la guerre entre Israël et le Hamas.