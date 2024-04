Les parents de l’auteur d’une tuerie condamnés à au moins 10 ans de prison

Par Euronews avec agences

Une juge a condamné les parents d’un tireur dans une école du Michigan à au moins 10 ans de prison pour n’avoir pas pris de mesures qui auraient pu empêcher le meurtre de quatre élèves en 2021.

Les parents de l'adolescent américain Ethan Crumbley, qui a tué quatre élèves dans son école avec une arme qu'ils lui avaient offerte ont été condamnés à une peine de 10 à 15 ans de prison pour homicide involontaire.

Ce verdict est une première aux Etats-Unis. Les procureurs ont démontré la preuve de la présence d’une arme à feu non sécurisée à la maison et d’indifférence à l’égard de la santé mentale de l’adolescent. Ils ont ainsi accusé les parents d’homicide involontaire.

**Avant l'énoncé de la sentence, Jennifer et James Crumbley ont affirmé qu'ils auraient agi différemment s'ils s'étaient rendu compte des signes avant-coureurs de la tragédie.**Ils seront admissibles à une libération conditionnelle après avoir passé 10 ans en détention. Si celle-ci est refusée, ils ne peuvent pas être détenus pendant plus de 15 ans.

Leur fils, Ethan Crumbley, âgé de 15 ans au moment des faits, avait tué deux filles et deux garçons et blessé six autres élèves et un enseignant, le 30 novembre 2021. Il a été condamné à la prison à perpétuité.

Les membres des familles des écoliers assassinés ont demandé au juge une peine de 10 ans, qualifiant les parents de ratés dont l’égoïsme a conduit à une tragédie.