Josep Borrell estime que la région du Proche et du Moyen-Orient est "au bord d'une guerre régionale"

Le chef de la diplomatie européenne exhorte le G7 à renforcer la défense aérienne de l'Ukraine et à étendre les sanctions contre l'Iran.

Le plus haut diplomate de l'Union européenne a exhorté jeudi les ministres des Affaires étrangères du G7 à prendre des mesures rapides et concrètes pour fournir davantage de systèmes de défense aérienne à l'Ukraine, avertissant que des retards prolongés pourraient faire pencher la balance en faveur de Moscou.

Sans davantage de systèmes de missiles de défense aérienne Patriot pour se prémunir contre les frappes russes, "le système électrique de l'Ukraine sera détruit. Or, aucun pays ne peut se battre sans électricité à la maison, dans les usines, sur la ligne de front", a averti Josep Borrell, chef de diplomatie européenne.

Il s'exprimait en marge d'une réunion des ministres des affaires étrangères du G7 sur l'île italienne de Capri, où la guerre menée par la Russie en Ukraine et les tensions croissantes au Proche et Moyen-Orient à la suite de l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël étaient au cœur de l'ordre du jour.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est fait l'écho de l'appel de M. Borrell, déclarant qu'il espérait que le financement américain pour l'Ukraine serait bientôt approuvé par le Congrès, mais que d'autres alliés devaient intervenir.

"En ce moment, il est urgent que tous les amis et soutiens de l'Ukraine maximisent leurs efforts pour fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour continuer à se défendre efficacement contre l'agression russe", a déclaré M. Blinken après avoir rencontré le ministre ukrainien des affaires étrangères, Dmytro Kuleba.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a ouvert la première session de travail en appelant à de nouvelles sanctions contre l'Iran pour son attaque du week-end et à une aide concrète à l'Ukraine pour qu'elle se défende contre l'invasion de Moscou.

"Si l'Ukraine perd, Poutine ne s'assiéra jamais à la table des négociations", a prévenu M. Tajani.

La guerre de la Russie en Ukraine et la guerre entre Israël et le Hamas ont occupé le devant de la scène lors de la réunion de Capri des ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon et des États-Unis, qui s'inscrivait dans le prolongement d'autres efforts diplomatiques régionaux visant à faire passer les mêmes messages.

Mercredi, les dirigeants de l'UE réunis à Bruxelles ont promis d'intensifier les sanctions contre l'Iran et ont ciblé ses livraisons de drones et de missiles à ses mandataires à Gaza, au Yémen et au Liban.

M. Borrell a déclaré que le régime de sanctions existant de l'UE serait renforcé et élargi afin de punir Téhéran et de contribuer à prévenir de futures attaques contre Israël. Dans le même temps, a-t-il ajouté, Israël doit faire preuve de retenue.

"Je ne veux pas exagérer, mais nous sommes au bord d'une guerre, d'une guerre régionale au Moyen-Orient, qui aura des répercussions sur le reste du monde, et en particulier sur l'Europe", a-t-il averti. "Alors, arrêtez."

M. Kuleba et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, participaient à la réunion de Capri en tant qu'invités.