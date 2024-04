Voici comment les drones Shahed, récemment utilisés par l'Iran dans un contexte de tensions croissantes avec Israël, sont utilisés par la Russie sur les lignes de front de l'Ukraine.

PUBLICITÉ

Le major Ilya Yevlash a déclaré qu'il ne se souvenait pas d'un seul jour sans le bruit des drones "kamikazes" iraniens présumés qui faisaient des ravages dans son pays.

Depuis août 2022, les soldats ukrainiens qui combattent la Russie sont confrontés aux drones dits "Shahed" : une technologie qui, lorsqu'elle est lancée, "détruit tout", selon Ilya Yevlash, porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne.

"Si un Shahed frappe un vieux bâtiment où il y a beaucoup de monde, il le détruira complètement", a déclaré M. Yevlash à Euronews Next.

Les drones Shahed ont été utilisés une fois de plus lorsque l'Iran a lancé plus de 300 missiles sur Israël la semaine dernière, dans ce que beaucoup considèrent comme une attaque en représailles à une frappe israélienne présumée au début du mois, qui a détruit une partie de l'ambassade d'Iran à Damas, en Syrie, et tué plusieurs responsables iraniens.

"Le son des drones Shahed, outil de terreur, est le même dans le ciel du Moyen-Orient et de l'Europe", a écrit le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une déclaration sur X (anciennement Twitter) après le lancement des premiers missiles entre Israël et l'Iran la semaine dernière.

Ukraine condemns attack on Israel, says Ukrainians know of Shahed 'horror' drone attacks

"Ce bruit doit servir de signal d'alarme pour le monde libre, démontrant que seules notre unité et notre détermination peuvent sauver des vies et empêcher la propagation de la terreur dans le monde entier", a-t-il ajouté.

Que sont les drones Shahed ?

Selon John Hardie, directeur adjoint du programme Russie de la Fondation pour la défense des démocraties, les drones Shahed sont des drones d'attaque à usage unique et à longue portée ou des véhicules aériens sans équipage (UAV).

Il s'agit d'un type de munition itinérante dotée d'une ogive intégrée qui reste dans une zone jusqu'à ce qu'un opérateur, souvent au sol, choisisse une cible à faire exploser.

Selon les médias ukrainiens, citant un rapport gouvernemental, la Russie utilise quelques types de drones Shahed en Ukraine, comme les Shahed-136 et 131, les premiers modèles développés par l'Iran.

Les Russes auraient rebaptisé le drone Geran-2 pour son utilisation en Ukraine, mais on ne sait pas exactement combien ils en possèdent.

Un rapport non classifié des services de renseignement américains a étudié les débris d'un drone iranien trouvé en Ukraine et d'un autre au Moyen-Orient et a constaté qu'ils "semblent être très similaires".

Le Shahed-136, le plus gros des deux drones, a une charge utile relativement faible d'environ 40 kg.

Selon M. Hardie, il ne s'agit donc pas d'un modèle particulièrement sophistiqué, mais il peut tout de même infliger des dégâts.

"Il est utile pour effectuer des frappes à moindre coût", a-t-il déclaré. "Il a été utile à la Russie pour détruire des infrastructures critiques et la défense aérienne.

Selon M. Hardie, "à bas prix" signifie que les Russes paient probablement 50 000 dollars (47 000 euros) par unité, alors qu'un article du New York Times, citant des experts, indique qu'ils peuvent coûter jusqu'à 20 000 dollars (18 000 euros).

L'épuisement des défenses aériennes de l'Ukraine

Selon M. Hardie, l'Ukraine a commencé à voir des drones Shahed sur la ligne de front dès août ou septembre 2022. Cette chronologie est confirmée par plusieurs médias de l'époque, qui rapportent que la première attaque a eu lieu à Kiev et qu'elle a fait quatre morts.

Un rapport des services de renseignement américains indique également qu'au milieu de l'année 2022, "l'Iran a fourni à la Russie des drones pour permettre à Moscou d'attaquer l'Ukraine après avoir sérieusement épuisé ses propres stocks de munitions guidées de précision au cours des premiers mois de la guerre".

Les Russes déploient les drones par groupes et les emmènent dans différentes directions afin d'"épuiser" le système de défense aérienne de l'Ukraine, a déclaré M. Yevlash, de l'armée de l'air ukrainienne.

PUBLICITÉ

"Ils peuvent utiliser un drone pendant cinq jours et, le sixième jour, ils lancent un autre type de drone", a-t-il déclaré.

Yuriy Ihnat, ancien membre de l'armée de l'air ukrainienne, a déclaré au Kyiv Independent que les drones Shahed attaquent généralement le long des rivières et des routes, car il est plus difficile pour les radars antiaériens ukrainiens de repérer leur vol au-dessus de l'eau. Le son des drones est également atténué par le bruit des voitures qui passent, a-t-il poursuivi.

Au fil du temps, M. Yevlash a expliqué que le pays a développé différents radars pour suivre la façon dont les drones traversent son espace aérien à tout moment. Ensuite, un "groupe de tir mobile" utilise des lasers et des dards pour abattre les drones.

Selon M. Yevlash, la quasi-totalité des drones déployés par la Russie sont détruits par l'armée ukrainienne.

Comme les drones se déplacent à une vitesse de 200 à 300 km/h, M. Yevlash estime qu'il est "beaucoup plus facile" de les suivre que d'autres armes.

PUBLICITÉ

Les drones, symbole de l'approfondissement des relations entre l'Iran et la Russie

Le drone Shahed est la contribution "la plus importante" de l'Iran à l'armée russe en raison de l'ampleur des dégâts qu'il est capable d'infliger, a déclaré M. Hardie.

Bien que les Iraniens aient nié avoir envoyé ou fabriqué des drones pour la Russie, les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des sanctions à des entités iraniennes, affirmant que le pays avait bien fourni des drones à la Russie.

"Les gardiens de la révolution iraniens ont fourni à la Russie des drones Shahed pour attaquer les infrastructures civiles en Ukraine", a déclaré l'année dernière Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

M. Hardie a déclaré qu'en général, "les relations se sont approfondies depuis l'invasion massive de la Russie", cette dernière se tournant vers l'Iran pour obtenir d'autres formes d'assistance militaire.

Dans un premier temps, l'Iran enverrait les pièces des drones à la Russie, qui les assemblerait avant de les déployer sur la ligne de front, a poursuivi M. Hardie.

PUBLICITÉ

Il semblerait également que les Iraniens aient aidé la Russie à développer leurs propres usines pour les fabriquer localement. Le Washington Post a rapporté en août 2023, sur la base de documents ayant fait l'objet d'une fuite, que l'objectif de la Russie était de produire 6 000 drones à l'intérieur des frontières du pays d'ici à 2025.

Elle pourra le faire grâce à un "contrat d'armement d'un milliard de dollars" conclu avec Téhéran, poursuit le rapport.