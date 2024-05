L'opposition manifeste contre Viktor Orban

Par Euronews

Des milliers de personnes sont venues des quatre coins de la Hongrie pour cette manifestation d’opposition menée par Peter Magyar.

Plus de 10 000 personnes ont participé dimanche après-midi à Debrecen, dans l'est de la Hongrie, à la manifestation organisée à l'occasion de la fête des mères par le nouveau parti de Peter Magyar, Tisza. Des volontaires et des personnes espérant un nouveau départ politique sont venus de toute la Hongrie pour une manifestation de l'opposition d'une ampleur sans précédent dans une ville qui a été le bastion du parti Fidesz au pouvoir pendant des décennies.

Peter Magyar a présenté les candidats de son parti aux élections européennes. Il a parlé des milliards volés de l'UE qui ont été mis dans des poches privées. « La Hongrie est une société familiale à responsabilité limitée. Nous y mettrons fin et dissoudrons la société anonyme Orbán-Mészáros-Tiborcz ». (en référence au Premier ministre, à son gendre, Istvan Tiborcz, et à son ami, Lőrinc Mészáros, qui est devenu l'un des hommes les plus riches de Hongrie au cours de la dernière décennie).

En ce qui concerne la guerre en Ukraine, Peter Magyar a déclaré que l'agresseur est Poutine, car c'est lui qui a déclenché la guerre. « Orbán et le Fidesz disent qu'ils sont le parti de la paix et que tous les autres sont un parti de la guerre, mais ce n'est pas vrai, tous les Hongrois sont pour la paix, indépendamment de leur affiliation à un parti, quoi qu'ils mentent dans leur propagande.