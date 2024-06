Qatar 365 vous invite à découvrir des initiatives avec une saveur de la ferme à la table, poussant les individus vers des pratiques plus durables.

Combler le fossé entre les producteurs et les consommateurs est essentiel pour aider les sociétés à s'orienter vers des pratiques durables.

Au Qatar, l'approche de la ferme à la table gagne en popularité, et l'équipe de Qatar 365 est allée voir comment ces initiatives atteignent leurs objectifs tout en restant durables et respectueuses de l'environnement.

Le premier arrêt est le Ritz-Carlton Doha, un hôtel de luxe qui consacre de l'espace à l'agriculture et au jardinage. Laila Humairah a découvert que ce programme vise à stimuler les sens des visiteurs. Le Ritz Kids Garden est ouvert aux adultes et aux enfants afin qu’ils explorent et découvrent les légumes, les fruits, les herbes et les épices qui y poussent. Ils peuvent également nourrir les animaux, car la ferme abrite des chèvres, des canards et des dindons.

Le jardin fournit également les ingrédients les plus frais à l'équipe culinaire de l'hôtel. Le directeur général Carlo Javakhi estime que le concept a dépassé les attentes et ajoute qu’un agrandissement du jardin est prévu.

Aadel Haleem s'est rendu à la Little Gardener's Academy, par Hadiqaa, pour participer à une séance de jardinage. La micro-ferme à Education City met l'accent sur l'interactivité et aide les jeunes enfants à comprendre la nourriture et la nature. L'ingénieure agricole Vicky Damalou, cofondatrice de Hadiqaa, affirme que l'objectif est de promouvoir un mode de vie durable dans le Golfe.

L'état d'esprit local est plus qu'une simple stratégie commerciale pour Hamad Al Hajri. Le fondateur et PDG de Snoonu, l'un des principaux services de livraison de nourriture du Qatar, vise à répondre aux besoins quotidiens des gens grâce à la technologie.