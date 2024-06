Par euronews avec AP

Le Hajj début ce vendredi en Arabie saoudite. Ce pèlerinage a des retombées économiques importantes pour le pays.

PUBLICITÉ

Le Hajj, qui est l'un des plus grands rassemblements religieux au monde et l'un des cinq piliers de l'islam, débute ce vendredi 14 juin, en Arabie saoudite. Plus d'un million et demi de pèlerins sont arrivés dans le pays ce mardi.

Il s'agit d'un pèlerinage que tout musulman doit accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a les capacités physiques et les moyens financiers. Cette année, il a été assombri par la guerre se déroulant à Gaza.

Retombées économiques importantes pour l'Arabie saoudite

L'Arabie saoudite devrait tirer 10 à 15 milliards d'USD de retombées économiques de ce pèlerinage cette année. Avec l'afflux de pèlerins venus du monde entier, les entreprises font des bénéfices importants. Les hôtels et les restaurants autour de la Grande Mosquée sont pleins. Les magasins sont ouverts 24 heures sur 24.

Bandar Ghoweiry, propriétaire d'un magasin de montres, explique:

"Les affaires sont excellentes. Les pèlerins achètent des cadeaux de la sainte Mecque, l'une des parties les plus pures de la terre. Ils les achètent pour les faire bénir."

Le pays souhaite attirer plus de 150 millions de touristes par an d'ici 2030.