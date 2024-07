Par Euronews avec agences

La crise du logement s'aggrave en Grèce. Entre 2022 et 2023, le prix des biens ont augmenté de près de 11 %.

Les prix des logements en Grèce ont augmenté de près de 11 % entre 2022 et 2023, selon une étude récente de l'agence immobilière Global Property Guide. Une hausse qui aggrave encore davantage la crise du logement que subit le pays depuis plusieurs années.

''Il y a une offre de biens immobiliers à vendre mais les gens protestent beaucoup à cause des prix. Et cela est logique car malheureusement, en Grèce, nous ne disposons pas de données officielles sur les transferts. Et cela crée un problème très particulier car nous discutons tous des prix en fonction des prix demandés dans les annonces. Mais les prix demandés dans les annonces proviennent des propriétaires ou des agents immobiliers et ce ne sont pas les prix finaux des transactions" explique Antonis Markopoulos, co-fondateur de l'angence immobilière Prosperty.

Ce problème est aggravé par le taux de surcharge massif de la Grèce. Ici, le coût total du logement représente près de 40 % du salaire moyen, selon Eurostat.

''En matière de location, il y a effectivement un très gros problème d'offre, car la demande de location est cinq fois plus importante que l'offre. Aujourd'hui, cinq personnes demandent et une loue. Et généralement, ce qui est loué est une propriété ancienne. Parce que lorsqu'un propriétaire rénove son bien ou construit un bien, soit il le met dans la location à court terme, soit il en fait la promotion auprès d'un cercle très restreint de locataires" ajoute Antonis Markopoulos.

Les prix de clôture des propriétés urbaines moyennes sont estimés à 15 à 20 % en dessous des prix demandés. Si les propriétaires, acheteurs ou locataires intéressés avaient une idée plus claire des prix réels, le marché se régulerait tout seul, disent les experts.

Le gouvernement grec a annoncé qu'il dévoilerait d'ici septembre de nouvelles mesures destinées à améliorer la situation du marché immobilier du pays.