Grèce : une application pour réguler l'accès aux plages

Par Euronews avec agences

Les Grecs de plus en plus sont agacés par les coûts élevés des location de matériel de plage. Une nouvelle applictaion a été lancée par les autorités pour dénoncer les irrégularités.

Plus d'espace libre et un accès plus facile aux plages grecques : c'est que réclame le "Mouvement des serviettes de plage", lancé l'année dernière par un collectif de citoyens.

Ceux-ci dénoncaient les prix élevés imposé par les bars et autres commerces de plage pour les locations de chaises longue et autre matériel, ne laissant que peu ou pas de place aux gens pour profiter de la mer gratuitement.

Cet été, le gouvernement grec souhaite mettre un terme ces pratiques en mettant en place une application mobile. Baptisée MyCoast, celle-ci permet aux vacanciers de signaler tout abus et irrégularité.

"D'aussi loin que je me souvienne, c'est la première fois que le public peut voir où se trouvent les plages organisées, c'est-à-dire celles qui sont légalement louées par l'État grec. Nous avons préparé l'application en garantissant une transparence totale. N'importe quel citoyen peut télécharger l'application sur son téléphone portable, sur un smartphone, quel qu'il soit, et il peut voir avec un petit cercle toute la carte de notre pays et toutes les plages où il y a un bail légal" explique Dimosthenis Anagnostopoulos, secrétaire général chargé des systèmes d'information et de la gouvernance numérique

Des milliers de Grecs ont déjà téléchargé l’application et ont signalé des débordements. Pour les autorités grecques, garantir le libre accès aux plages constitue un défi constant et majeur. Il existe déjà près de 10 000 signalements d'irrégularités. Il est plus difficile de vérifier si les entreprises respectent la loi le week-end et aux heures de pointe de midi, lorsque des milliers de personnes affluent vers les plages à la recherche de fraîcheur malgré les températures élevées.

"Toutes ces chaises longues sont un énorme problème, nous n'avons pas d'espace pour nous asseoir avec nos propres chaises, s'il y a de l'espace, il est trop petit. Certaines entreprises ont limité l'espace qu'elles occupent, mais la plupart d'entre elles se contentent de respecter la loi lorsqu'il y a des inspections" explique une vacancière grecque.

L’application est également disponible pour les touristes qui viennent juste d'arriver. Les fonctionnalités sont seulement en grec pour le momen, mais une version anglaise devrait bientôt être lancée.