Par Indrabati Lahiri

La Suisse et l'Islande sont deux des pays de l'UE et de l'Espace Economique Européen (EEE) où les salaires sont les plus élevés, tandis que la République tchèque et le Portugal ont les salaires les plus bas.

PUBLICITÉ

Les réglementations européennes en matière de travail sont généralement assez strictes et mettent l'accent sur les conditions de travail individuelles et les droits du travail, le droit à l'information, les lois antidiscriminatoires et la sécurité de l'emploi.

Toutefois, en ce qui concerne les salaires et les traitements dans les États membres de l'UE, il existe encore des variations importantes, qui dépendent d'un certain nombre de facteurs, tels que la législation du travail, la demande, l'inflation et bien d'autres encore. Selon Eurostat, en 2022, les salaires annuels moyens allaient de 106 839,33 euros en Suisse à 12 923,66 euros en Bulgarie.

Les pays qui versaient les salaires les plus élevés en 2022 étaient la Suisse (106 839 €), l'Islande (81 942 €), le Luxembourg (79 903 €), la Norvège (74 506 €) et la Belgique (70 297 €), tandis que les pays qui versaient les salaires les plus bas étaient la Bulgarie (12 923 €), la Roumanie (14 500 €), la Croatie (17 842 €), la Hongrie (18 274 €) et la Pologne (18 114 €).

Eurostat souligne, dans ce rapport, que le coût horaire moyen de la main-d'œuvre dans l'UE était de 30,5 euros. Le salaire annuel moyen des travailleurs célibataires sans enfant s'élevait à 26 136 euros. Les couples avec deux enfants gagnent en moyenne 55 573 euros par an.

L'écart de rémunération non ajusté entre les hommes et les femmes était de 12,7 % en 2021, l'écart le plus important étant observé en Estonie (20,5 %) et le plus faible au Luxembourg (-0,2 %). Toutefois, selon la Commission européenne, l'écart de rémunération est passé à 13 % en 2023.

En 2020, la Commission européenne a annoncé une stratégie visant à combler cet écart d'ici 2025. Elle a ensuite lancé la directive sur la transparence des rémunérations en juin 2023, avec un fonds de 6,1 millions d'euros pour aider à sa mise en œuvre. Cette directive a permis aux employés de reconnaître plus facilement les discriminations salariales et a servi de ligne directrice pour les employeurs.

Les salaires nets annuels moyens ont légèrement augmenté au fil des ans, tant dans l'UE que dans la zone euro, mais pas autant qu'on aurait pu s'y attendre. Cela s'explique en grande partie par le retard de la productivité, en particulier au lendemain de la crise financière mondiale, même lorsque la croissance économique a commencé à se redresser. La baisse de l'inflation au début des années 2010 a également contribué à une certaine stagnation des salaires, ainsi qu'à des niveaux de chômage plus élevés.

Les secteurs les plus rémunérateurs en Europe sont généralement la finance, l'assurance, l'électricité, l'exploitation minière, les technologies de l'information, le commerce de détail et l'éducation. À l'opposé, les secteurs les moins rémunérateurs sont l'assistance administrative, l'hôtellerie et la construction.

Toutefois, l'inflation est un facteur clé à prendre en compte lorsqu'on examine le pouvoir d'achat dans les différents pays. La plupart des pays de l'UE et de l'Espace Economie Européen (EEE) ont connu une inflation galopante au cours des deux dernières années. Cela est principalement dû à la pandémie et aux chocs de prix qui en ont résulté, causés par les retards dans la chaîne d'approvisionnement.

D'autres chocs géopolitiques, tels que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ont également contribué à ces retards d'approvisionnement et aggravé la crise énergétique. Aujourd'hui, avec le conflit entre Israël et le Hamas, cette situation pourrait bien s'aggraver.

Dans ce cas, la hausse de l'inflation risque de ronger les salaires et d'augmenter le coût de la vie. Souvent, la croissance des salaires ne suit pas le rythme de la hausse des prix. De plus, de nombreuses entreprises n'offrent pas d'augmentation de salaire, ce qui réduit quelque peu l'impact d'un salaire plus élevé.

Pourquoi des salaires aussi élevés en Suisse et en Islande ?

Les salaires élevés en Suisse s'expliquent principalement par le secteur des services bancaires et financiers. Les impôts y sont également beaucoup moins élevés que dans le reste de l'UE et de l'EEE, avec une moyenne de 20 à 35 % pour la tranche des 150 000 à 250 000 francs suisses.

Les salaires islandais sont dopés par le fait qu'une grande partie du secteur privé du pays s'appuie sur des conventions collectives. Certaines augmentations sont également dues à l'ajout des prestations COVID-19, ainsi qu'au rebond des salaires horaires, après la faiblesse observée pendant la pandémie.

L'Islande est également l'un des pays les plus chers du monde, avec une inflation élevée et persistante, ce qui contribue également à inciter les travailleurs à demander des salaires plus élevés. Depuis mars 2019, 326 accords de travail islandais ont été signés, et plus de 90 % de la main-d'œuvre fait partie d'un syndicat.

À l'instar de la Suisse, les secteurs financier et bancaire sont les principaux responsables des salaires attrayants au Luxembourg, la plupart des banques employant des travailleurs hautement qualifiés, expérimentés et recherchés. Un certain nombre d'entre eux sont également des expatriés.

Le Luxembourg revoit également son salaire social minimum tous les deux ans en fonction des salaires moyens et de l'évolution des prix, ce qui permet de maintenir les normes salariales à un niveau très élevé. Toutefois, les salaires dépendent largement des secteurs, des divisions des banques, de l'ancienneté, de l'âge, ainsi que de la formation et de l'expérience.

Cela peut entraîner des disparités importantes, même au sein d'un même secteur, en fonction du rôle et de l'intitulé du poste d'un employé. Ainsi, les salaires moyens ont plus ou moins stagné au Luxembourg depuis 2015, alors que la productivité diminue.

En Norvège, les travailleurs sont généralement très instruits et perçoivent donc des salaires plus élevés. Les inégalités salariales sont également assez faibles, grâce à un système d'imposition progressive très bien conçu, qui maintient les inégalités de revenus à un niveau minimal. La culture du travail plus égalitaire de la Norvège permet également aux travailleurs de négocier plus facilement les salaires et les avantages.

PUBLICITÉ

Les banques belges s'appuient fortement sur l'indexation des salaires, tant pour les cols blancs que pour les cols bleus du secteur privé. En 2022, le pays a connu l'indexation la plus élevée depuis 50 ans, l'inflation galopante et les prix incontrôlés de l'énergie ayant eu raison du pouvoir d'achat des salariés.

Toutefois, les taux d'imposition peuvent jouer un rôle important dans les salaires réels et déterminer le pouvoir d'achat des travailleurs. La plupart des pays de l'UE et de l'EEE où les salaires sont élevés, en particulier ceux qui font partie de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), sont présentés ci-dessous.

Pays où les salaires sont les plus bas

La Bulgarie est actuellement confrontée à une baisse des salaires, car de plus en plus de travailleurs quittent le pays pour travailler dans des régions plus prospères de l'Europe, telles que les pays d'Europe occidentale. Le faible niveau d'éducation, la pauvreté chronique et le manque d'accès aux formations financées par les employeurs, ainsi qu'aux services d'orientation professionnelle, sont autant de facteurs qui ont contribué à la baisse des salaires.

Toutefois, la Bulgarie résiste encore, puisqu'elle a récemment demandé une augmentation du salaire minimum de 780 levs (398 euros) actuellement à 933 levs (477 euros) à partir de l'année prochaine. Elle est également moins exposée aux produits chimiques dangereux sur le lieu de travail, et sa vie professionnelle est moins mouvementée que celle de certains de ses pairs.

La faiblesse des syndicats, ou le fait qu'ils n'aient pas suffisamment de poids, explique en grande partie le fait que les salaires roumains restent bas. Les entreprises étrangères ne sont pas très bien considérées, d'où une certaine réticence à les rejoindre. L'économie roumaine n'a pas encore trouvé ses marques, ce qui réduit les opportunités.

PUBLICITÉ

La guerre d'indépendance croate, au début des années 1990, a fait payer un lourd tribut à l'économie de l'époque, la Croatie n'ayant pas pu développer ses secteurs économique et financier, alors que le reste de l'UE l'avait fait. Après la guerre, le gouvernement a également dû faire face à des dépenses massives en termes de compensations et d'efforts de reconstruction.

De ce fait, l'économie croate n'est toujours pas aussi développée qu'on pourrait le penser. Le secteur de l'hôtellerie et du tourisme est fortement tributaire des travailleurs temporaires et saisonniers. Les salaires sont donc maintenus à un niveau chroniquement bas, car il y a peu de pression à la hausse en termes de durée d'emploi, de syndicats ou de négociations.

Toutefois, depuis son adhésion à l'UE, la situation s'améliore, la Croatie bénéficiant désormais d'un marché du travail plus vaste, entre autres avantages. Le pays a également un coût de la vie assez bas, ce qui contribue également au pouvoir d'achat.

Une récession technique en Hongrie a pu contribuer à la baisse des salaires récemment, car moins d'entreprises étaient en mesure de supporter les coûts de la main-d'œuvre. Toutefois, historiquement, le faible coût de la vie en Hongrie a pu être un facteur clé de la faiblesse des mouvements salariaux à la hausse, bien que cela puisse changer lentement maintenant que le pays est confronté à une inflation plus élevée.

En ce qui concerne la Pologne, le gouvernement peut jouer un rôle important dans le maintien des salaires à un niveau bas, et ce depuis plusieurs années, afin que la Pologne puisse conserver l'étiquette de "main-d'œuvre bon marché". Si cela attire les entreprises étrangères, cela n'améliore guère la vie du travailleur polonais moyen, qui est beaucoup moins bien payé que ses homologues d'Europe occidentale. Le faible niveau de vie contribue toutefois à atténuer cette pression.

PUBLICITÉ

Toutefois, les revenus moyens ne donnent qu'une image partielle de la situation, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays ou d'une région dans son ensemble. Idéalement, les statistiques quantitatives devraient toujours être examinées en même temps que les statistiques qualitatives, afin d'obtenir une compréhension plus cohérente.

Dans ce cas, des statistiques telles que la satisfaction globale de la vie peuvent apporter un éclairage plus précis sur la qualité et les conditions de vie réelles. Dans certains cas, bien que les revenus moyens soient faibles, comme en Pologne, les personnes interrogées se montrent assez satisfaites de leur vie, comme le montre le tableau ci-dessous.