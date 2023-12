Vous voyagez en train en 2024 ? Voici les meilleures gares en ce qui concerne les commerces, les services et les temps d'attente.

Les aéroports européens sont régulièrement classés du meilleur au pire pour aider les voyageurs à faire des choix éclairés.

Les voyages en train étant en plein essor, il est temps d'examiner quelles sont les gares européennes qui offrent la meilleure expérience de voyage.

Des correspondances aux retards, l'indice annuel des gares européennes analyse les 50 plus grandes gares d'Europe.

Voici les gares les mieux classées - et les moins bien classées - pour le confort des voyageurs en Europe, en 2023.

Comment les gares sont-elles classées ?

L'indice annuel des gares européennes classe 50 grandes gares en fonction de l'expérience de voyage qu'elles offrent.

Établi par le Consumer Choice Center, un groupe de défense des consommateurs, il attribue des points pour les temps d'attente, les retards et les correspondances, tant au niveau local que pour la poursuite du voyage en train.

Il prend également en compte les offres de billets, les horaires d'ouverture des guichets et la disponibilité des informations, ainsi que les services en gare (salons, boutiques et restaurants), l'accessibilité, les applications pour smartphones, le wifi gratuit et la disponibilité de services de covoiturage tels que "Bolt" et "Uber".

Les rapports des autorités nationales, les statistiques en ligne, les plans des gares, les mises à jour en temps réel et ses propres recherches sur les attentes des consommateurs alimentent l'analyse.

Quelle est la meilleure gare d'Europe ?

Après avoir remporté la couronne en 2022, la gare de Zurich, en Suisse, reste numéro un pour la commodité des passagers, avec 102 points.

Son guichet est ouvert de 6 heures à 21 heures. Il existe des offres spéciales pour les enfants, les grands groupes, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées. La gare a obtenu un score particulièrement élevé en ce qui concerne les temps d'attente, avec une moyenne d'une minute, et seulement 3 % des trains ont été retardés.

Avec 106 boutiques et kiosques et 53 restaurants et plats à emporter, on vous pardonnera de manquer votre train.

Bien qu'elle ne soit entrée dans le classement que cette année, la gare de Vienne, en Autriche, s'est hissée à la deuxième place, grâce à ses excellents résultats en matière de services en gare, de poursuite du voyage et d'accessibilité.

"Berlin Hauptbahnhof", en Allemagne, occupe la troisième place, qu'elle partage avec une autre ville suisse, Berne, suivie d'"Utrecht Centraal", aux Pays-Bas.

"Francfort Hauptbahnhof" en Allemagne, "Napoli Centrale" en Italie, "Amsterdam Centraal" aux Pays-Bas, la gare de Lyon à Paris en France, "Oslo Central Station" en Norvège et "Vienne Meidling" en Autriche figurent également dans le top 10.

Choisir l'une de ces gares pour le départ, le transit ou l'arrivée peut signifier moins de temps à attendre les trains, plus de formules de billets au choix, plus de boutiques et de salons de première classe et de meilleures correspondances.

Quelle est la pire gare d'Europe ?

Parmi les gares ferroviaires les plus fréquentées d'Europe, la gare de Brême, en Allemagne, a obtenu le score le plus bas en matière de commodité pour les clients, avec seulement 39 points.

Avec un temps d'attente moyen de 11 minutes et 43 % de trains retardés, les voyageurs peuvent s'attendre à un voyage lent lorsqu'ils se rendent dans cette ville du nord-ouest ou en reviennent. Le manque de correspondances, l'absence de wifi gratuit et l'existence de seulement neuf magasins et 15 restaurants sont autant d'éléments qui ont contribué à cette mauvaise note.

L'avant-dernière place est occupée par "Munich-Pasing" en Allemagne. Le pays continue d'enregistrer de mauvais résultats, avec "Berlin Zoologischer Garten", "Berlin-Gesundbrunnen" et "Berlin Ostkreuz" dans les cinq dernières places, bien que la gare principale de la capitale soit dans les cinq premières.

Cette situation s'explique principalement par les retards et les temps d'attente des trains, mais le billet de train à 9 euros subventionné par l'Allemagne joue également un rôle.

Les dix dernières places sont occupées par "Essen Hauptbahnhof" en Allemagne, "Birmingham New Street" au Royaume-Uni, "Châtelet-Les Halles" et "Haussmann Saint-Lazare" à Paris, "Helsinki Central" en Finlande et "Firenze Santa Maria Novella", en Italie.

En raison de la baisse du nombre de passagers, la gare de Londres "St Pancras International" n'a pas été incluse dans le classement.

Brême a été classée comme la pire gare pour le confort des passagers Canva

Comment les gares européennes ont-elles évolué depuis 2022 ?

Pour sa quatrième édition, l'indice des gares européennes relève quelques tendances et anomalies par rapport aux années précédentes.

En 2023, les scores de toutes les gares étaient inférieurs à ceux de l'année précédente, marquant une baisse observable de la qualité, les retards s'aggravant, alors que les gares se remettent de la pandémie, tandis que le nombre de boutiques et de restaurants a diminué.

Les résultats en matière d'accessibilité se sont toutefois améliorés, ce qui témoigne des efforts déployés pour accueillir les personnes en fauteuil roulant et pour fournir une signalisation et des indications supplémentaires aux personnes handicapées.

La ville ukrainienne de Kiev-Pasazhyrskyi n'a pas été incluse dans la liste de cette année en raison d'un manque de données, mais le rapport félicite le pays d'avoir réussi à faire circuler 85 % de ses trains à l'heure alors qu'il était sous les bombardements, en 2022.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait avoir eu un impact sur la congestion ferroviaire à travers l'Europe depuis 2022, avec une estimation de six millions de réfugiés ukrainiens cherchant un abri, note également le rapport.

Le système allemand de billets de train bon marché a-t-il été un succès ?

Le système allemand de billets de train bon marché, introduit en 2022, a entraîné un boom des voyages en train dans tout le pays.

Sur les 50 gares analysées, 21 gares allemandes ont été retenues en raison du nombre élevé de passagers, mais seules deux d'entre elles figurent dans le top 10. Munich est tombée à la 22e place, après avoir occupé la 2e place.

L'année dernière, le programme vert a entraîné une hausse de 80 % des voyages en train dans les zones rurales par rapport à 2019, frappant les petites gares qui n'ont pas la capacité de faire face à un grand nombre de voyageurs. Il n'a pas atteint son objectif de réduire le nombre de voitures sur les routes, note le rapport.

L'Allemagne a maintenant introduit un billet plus cher de 49 €pour maintenir le nombre de voyageurs à un niveau raisonnable, mais le rapport indique que les petites gares et les navetteurs locaux ont déjà été lésés par le programme de 9 €.