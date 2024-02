Dans quel pays européen a-t-on acheté le plus de voitures électriques en janvier 2024?

Les ventes de voitures électriques neuves ont bondi de près de 30 % en Europe au cours du premier mois de l'année.

PUBLICITÉ

Les ventes de voitures électriques neuves ont augmenté de façon dominante parmi toutes les catégories, en janvier 2024, et ont représenté 11,9% de toutes les livraisons de voitures particulières en Europe et au Royaume-Uni.

Les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 11,5 % au total sur les marchés de l'UE, de l'Association Européenne de libre-échange (AELE) et du Royaume-Uni, après une baisse de 3,8 % en décembre 2023.

Toutefois, l'ensemble du marché européen, y compris le Royaume-Uni, a enregistré une hausse de 29,3 % des ventes de voitures électriques par rapport à janvier 2023, tandis que le nombre de nouvelles voitures hybrides rechargeables a augmenté de 24,4 % et celui des voitures hybrides électriques de 21,4 %. Les ventes de voitures à essence ont augmenté de 2,8 %, mais les voitures diesel ont chuté de 5,4 %.

Mais les véhicules électriques ne sont pas encore la catégorie la plus populaire. Les voitures à essence représentent toujours plus d'un tiers des nouveaux véhicules de tourisme vendus, tandis que les véhicules de tourisme hybrides-électriques sont en passe de les remplacer.

La plupart des voitures ont été vendues par le groupe Volkswagen (258 402) en janvier 2024, suivi par Stellantis (183 120) et Renault (92 935). À eux trois, ils couvrent plus de 52 % du marché européen et britannique.

Quel est le pays le plus friand de VE ?

Les quatre plus grands marchés de l'UE, qui représentent les deux tiers du marché des véhicules électriques, ont enregistré de fortes progressions. L'Allemagne, où la plupart des nouvelles voitures électriques ont été vendues (22 474), a vu ses ventes augmenter de 23,9 %. Sur la base des volumes vendus, le deuxième marché de l'UE est la France, où les ventes ont augmenté de 36,8 %, suivie par la Belgique (+75,5 %) et les Pays-Bas (+72,2 %).

Les nouvelles immatriculations de voitures électriques au Royaume-Uni ont augmenté de 31,1 % pour atteindre 20 935.

La Norvège, pays non membre de l'UE, a enregistré la hausse la plus impressionnante des ventes dans cette catégorie, soit 281,3 % par rapport à janvier 2023. Toutefois, le volume réel des ventes a été de 4 717 VE.

Les voitures à essence et diesel ont-elles toujours la cote ?

C'est en Islande (-65,9 %), en Estonie (-43,8 %) et aux Pays-Bas (-33,6 %) que le marché des voitures à essence se contracte le plus par rapport à l'année dernière. Toutefois, des augmentations notables ont été enregistrées sur des marchés clés tels que l'Italie (+26,7%) et l'Allemagne (+16,9%).

Les voitures diesel sont en recul surtout en Belgique (-45,1%) et en Islande (-44,3%), mais aussi dans trois des plus grands marchés : France (-23,4%), Espagne (-10,2%) et Italie (-8,7%).

En Allemagne, en revanche, le marché a progressé de 4,3 %.