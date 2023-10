Voici comment les batteries des voitures électriques pourraient être recyclées à l'avenir

Des chercheurs suédois ont mis au point une méthode de recyclage qui permet de récupérer 100 % de l'aluminium et 98 % du lithium contenus dans les batteries des voitures électriques.

PUBLICITÉ

Des chercheurs suédois affirment avoir mis au point une nouvelle méthode, plus efficace, de recyclage des batteries de voitures électriques.

Cette méthode permet de récupérer des métaux bien plus précieux que l'on trouve dans les batteries des véhicules électriques.

Le processus ne nécessite pas non plus l'utilisation de produits chimiques coûteux ou nocifs, affirment les scientifiques.

"Comme la méthode peut être mise à l'échelle, nous espérons qu'elle pourra être utilisée dans l'industrie dans les années à venir", affirme Martina Petranikova, cheffe de file de la recherche.

Comment les batteries des voitures électriques sont-elles recyclées ?

La méthode actuelle de recyclage en milieu aqueux s'appelle l'hydrométallurgie.

Dans l'hydrométallurgie traditionnelle, tous les métaux d'une cellule de batterie de véhicule électrique sont dissous dans un acide inorganique.

Les "impuretés", telles que l'aluminium et le cuivre, sont ensuite éliminées et les métaux précieux, tels que le cobalt, le nickel, le manganèse et le lithium, sont récupérés.

Même si la quantité d'aluminium et de cuivre résiduels est faible, plusieurs étapes de purification sont nécessaires et chaque étape de ce processus peut entraîner une perte de lithium.

Est-il possible de recycler plus efficacement les batteries des véhicules électriques ?

Les chercheurs de l'université technologique de Chalmers, en Suède, ont mis au point une méthode de recyclage qui permet de récupérer 100 % de l'aluminium et 98 % du lithium contenus dans les batteries des voitures électriques.

Il s'agit d'inverser l'ordre actuel du processus et de récupérer d'abord le lithium et l'aluminium.

Dans le même temps, la perte de matières premières précieuses telles que le nickel, le cobalt et le manganèse est minimisée.

"Jusqu'à présent, personne n'a réussi à trouver les conditions exactes pour séparer une telle quantité de lithium à l'aide d'acide oxalique, tout en éliminant l'aluminium", explique Léa Rouquette, doctorante au département de chimie et de génie chimique de l'université Chalmers.

"Comme toutes les piles contiennent de l'aluminium, nous devons être en mesure de l'éliminer sans perdre les autres métaux", ajoute-t-elle.

Dans leur laboratoire de recyclage des batteries, Léa Rouquette et Martina Petranikova, responsable de la recherche, placent des cellules de batteries de voiture usagées et leur contenu pulvérisé dans une hotte.

La poudre noire finement broyée est dissoute dans un liquide organique transparent appelé acide oxalique, un ingrédient plus respectueux de l'environnement que l'on trouve dans des plantes telles que la rhubarbe et les épinards.

La poudre et le liquide sont placés dans une machine qui rappelle un mixeur de cuisine. L'aluminium et le lithium contenus dans les piles se dissolvent dans l'acide oxalique, tandis que les autres métaux restent à l'état solide.

La dernière étape du processus consiste à séparer ces métaux afin de récupérer le lithium, qui peut ensuite être utilisé pour fabriquer de nouvelles piles.

"Comme les métaux ont des propriétés très différentes, nous pensons qu'il ne sera pas difficile de les séparer. Notre méthode est une nouvelle voie prometteuse pour le recyclage des batteries, une voie qui mérite certainement d'être explorée plus avant", affirme Léa Rouquette.

PUBLICITÉ

Le groupe de recherche de Martina Petranikova a passé de nombreuses années à mener des recherches de pointe sur le recyclage des métaux présents dans les batteries lithium-ion.

Il participe à diverses collaborations avec des entreprises pour développer le recyclage des batteries de voitures électriques. Le groupe est partenaire de grands projets de recherche et de développement, avec des marques telles que Volvo et Northvolt.