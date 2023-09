Les véhicules électriques vraiment plus écologiques que les voitures à essence ou diesel ?

Par Geraldine Herbert

Les constructeurs automobiles consacrent des milliards à la mise au point de véhicules électriques prétendument écologiques, mais leur fabrication n'est pas exempte de carbone. Comment se comparent-ils aux voitures à moteur à combustion interne ?

Les constructeurs automobiles promettent des milliards pour développer de nouveaux véhicules électriques à batterie (VEB), dans l'espoir que plus de 30 millions d'entre eux circuleront sur les routes européennes d'ici à 2030.

Si les voitures électriques ne génèrent pas d'émissions d'échappement, la fabrication des véhicules et des batteries contribue néanmoins aux émissions de carbone.

Dans quelle mesure les véhicules électriques à batterie sont-ils propres, et le sont-ils plus ou moins que les voitures à moteur à combustion interne (ICE) fonctionnant à l'essence ou au diesel ?

Quel est l'impact environnemental du processus de production d'un véhicule électrique à batterie ?

Les émissions du cycle de vie sont celles créées par la production, l'utilisation et l'élimination d'un produit ; ainsi, pour une voiture électrique, tout doit être pris en compte, depuis les matières premières et les sources d'énergie des batteries jusqu'au recyclage et à la réutilisation du véhicule à la fin de sa vie.

L'extraction, le raffinage, le transport et la fabrication des batteries lithium-ion sont des processus très énergivores, ce qui signifie que les émissions sont plus élevées dans la phase de production des voitures électriques à batterie que dans celle d'une voiture à moteur à combustion interne.

Si le processus de fabrication des voitures à moteur à combustion interne n'est pas aussi exigeant, il n'en reste pas moins qu'il a une empreinte carbone importante.

Reuters a rapporté plus tôt dans l'année que Volkswagen et Toyota visaient la neutralité carbone d'ici 2050, tandis que Hyundai Motor Group a déclaré que Hyundai Motor et Kia "accéléraient leurs efforts" pour devenir neutres en carbone.

Tous les nouveaux véhicules, promet Mercedes-Benz, seront neutres en carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici à 2039 et General Motors (GM) prévoit d'être neutre en carbone d'ici à 2040 pour ses produits et ses opérations, au niveau mondial.

En revanche, l'entreprise suédoise Polestar a pour objectif ambitieux de produire une voiture nette zéro d'ici 2030 en identifiant et en éliminant toutes les émissions de carbone, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la production et au traitement en fin de vie.

L'écart de carbone entre les VEB et les voitures à moteur à combustion interne peut être important lors de la mise en circulation d'une voiture, mais sur la durée de vie sur route, les voitures à moteur à combustion interne continuent d'émettre du CO2 alors que les voitures électriques n'émettent aucune émission, à l'exception des particules provenant des pneus et des freins.

Selon les recherches menées par Transport & Environment (T&E), l'organisme qui chapeaute les ONG européennes promouvant le développement durable, une voiture électrique moyenne circulant sur le territoire de l'UE est près de trois fois meilleure, en termes d'émissions de carbone, qu'une voiture à essence ou diesel équivalente – et cet écart continue de se creuser.

Les avantages des véhicules électriques à batterie ne feront que croître à mesure que le réseau électrique deviendra plus écologique, mais même un VEB conduit en Pologne avec une batterie produite en Chine émet 37 % de CO2 de moins qu'un véhicule essence.

Une réduction de 83 % peut être obtenue avec une voiture électrique dont la batterie est produite en Suède et conduite en Suède. T&E prévoit également que les voitures électriques achetées en 2030 permettront de réduire les émissions de CO2 par quatre grâce à un réseau électrique européen reposant de plus en plus sur les énergies renouvelables.

Mais qu'en est-il de la batterie ?

Les matières premières utilisées dans la production des batteries sont l'un des facteurs clés du prix des VEB et expliquent pourquoi ils restent plus chers que leurs équivalents à moteur à combustion interne.

Au fur et à mesure que la technologie des batteries s'améliore, de nouvelles alternatives à la chimie standard du lithium-ion apparaîtront. Des alternatives potentielles à ces matières premières sont également explorées, comme le développement d'une nouvelle batterie sodium-ion par CATL, un géant chinois de la batterie.

BYD, le plus grand fabricant mondial de véhicules électrifiés, reconnaît l'importance de réduire l'utilisation de minéraux rares dans la technologie des batteries, et son unité Blade Battery est produite sans cobalt.

Entre-temps, il est possible de faire davantage pour réduire l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement. Le réinvestissement des bénéfices dans les communautés locales pour soutenir l'éducation et la formation offrirait des opportunités qui sont trop souvent hors de portée des populations des pays en développement.

Le recyclage ou la réutilisation de la batterie constitue une autre étape importante dans la réduction des émissions des voitures électriques tout au long de leur cycle de vie.

La proposition de règlement de la Commission européenne sur les batteries est la première loi au monde sur les batteries durables, qui vise non seulement à garantir des techniques d'extraction éthiques, mais aussi à réduire la demande d'extraction en recyclant plus efficacement les matières premières.

En juillet, le Conseil de l'UE a adopté un nouveau règlement qui établit des exigences en matière de fin de vie, notamment des objectifs et des obligations de collecte, des objectifs de récupération des matériaux et une responsabilité élargie des producteurs. Ce règlement contribuera grandement à promouvoir l'économie circulaire.

Lorsqu'elles atteignent leur fin de vie dans les voitures électriques à batterie, les batteries peuvent ne pas être réutilisées dans les voitures, mais cela crée une énorme opportunité de les reconfigurer pour une "seconde vie" – y compris le stockage de l'électricité sur le réseau – et de réduire ainsi l'empreinte carbone globale de la production de batteries.

Une autre solution consiste à réutiliser ce que nous avons déjà, la pénurie de matières premières incitant à investir dans le recyclage des batteries. Toutefois, on ne sait pas encore dans quelle mesure cette solution s'avérera durable d'un point de vue environnemental ou économique, car le processus de recyclage a également une forte empreinte carbone.

Il existe des preuves irréfutables qu'au cours de leur durée de vie, les VEB génèrent moins d'émissions de carbone que les voitures à moteur à combustion interne et qu'ils sont donc plus respectueux de l'environnement.

Des technologies de batteries et des techniques de fabrication plus avancées continueront à améliorer la durée de vie des batteries, ce qui se traduira également par des durées de vie plus longues pour les véhicules électriques.

Des défis considérables se posent tout au long du cycle de vie des véhicules électriques à batterie, mais il convient de rappeler que l'impact sur l'environnement de l'extraction du pétrole pour la production de carburant est bien plus important.